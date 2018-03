Slováci opäť vyšli do ulíc. Protestovalo sa v týchto mestách

Prečítajte si tiež:

Nitra 23. marca (TASR) – Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa v piatok zišlo približne 2000 ľudí, aby už tretíkrát podporili iniciatívu Za slušné Slovensko. K účastníkom zhromaždenia sa prihovorili herci nitrianskych divadiel, občianski aktivisti i zástupcovia vedcov.Rečníci opätovne požadovali dôkladné vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Zhodli sa tiež na tom, že súčasné zmeny v slovenskej vláde sú iba kozmetické a k upokojeniu politickej situácie nestačia. Mnohí z nich pokladajú za jediné riešenie predčasné voľby.K účastníkom zhromaždenia sa prihovoril aj Jakub Prok, ktorý bol žiakom Jána Kuciaka na katedre žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.povedal Prok.Na zhromaždení zazneli aj básne, čítal sa úryvok z knihy Júliusa Satinského a s krátkym hudobným vystúpením sa pridala aj skupina Jamestown. Medzi rečníkmi bol aj šéf Nových odborov v automobilke Jaguar Land Rover Peter Mrázik.odkázal politikom.Zástupca vedeckej a akademickej obce Peter Mederly vo svojom vystúpení prirovnal Slovensko k potápajúcej sa lodi, ktorá je zvnútra celkom hrdzavá.skonštatoval Mederly za potlesku a súhlasného kriku zúčastnených ľudí.Košice 23. marca (TASR) – Tisíce ľudí opäť prišli v piatok do centra Košíc vyjadriť svoju nespokojnosť s pomermi v štáte. Pochod a zhromaždenie na Hlavnej ulici pod názvom Košice za slušné Slovensko prebehlo pokojne a bez incidentov.Účastníkov bolo menej ako uplynulé dva piatkové zhromaždenia, na pochod a zhromaždenie prišlo zhruba 5000 ľudí. Na pódiu vystúpili riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla, komik a scenárista Ján Gordulič, spoluzakladateľ košického Občianskeho fóra počas Nežnej revolúcie Štefan Lazorišák, zástupcovia učiteľov, študentov či hercov. V prejavoch zaznela nedôvera voči zostave novej slovenskej vlády, výzvy na občiansku a politickú angažovanosť a zapájanie sa do verejného života.uviedol pre TASR jeden z organizátorov Ján Gálik. Napriek tomu označil zmeny na postoch v novej vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) len za kozmetické zmeny, ktoré nestačia. Požiadavky tak podľa neho ostávajú nezmenené – dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a nová dôveryhodná vláda.dodal.Organizátori v prečítanom vyhlásení oznámili založenie občianskej platformy Za slušné Slovensko. Pokračovať chcú v tlaku na odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara. Počas veľkonočných sviatkov zhromaždenia plánované nie sú. Podujatie sa skončilo po dvoch hodinách spievanou slovenskou hymnou krátko po 19.00 h.Iniciatívu Za slušné Slovensko, ktorá reaguje na situáciu na Slovensku po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, prišlo v piatok popoludní podporiť na Námestie Andreja Hlinku v Žiline niekoľko tisíc ľudí.Podľa jedného z organizátorov žilinského zhromaždenia Mareka Richtera dôvody stretnutí pretrvávajú a ľudia si zaslúžia, aby mohli verejne ukázať svoj názor.zdôraznil Richter.Na pódiu sa ľuďom prihovorili napríklad Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play, kazateľ Daniel Pastirčák, herci Mestského divadla Žilina Ján Dobrík a Ivana Kubáčková či organizátorka bratislavských zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko Karolína Farská.povedala Farská.dodala Farská.Asi 300 ľudí sa v piatok podvečer zišlo v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene na zhromaždení s názvom Zvolen za lepšie Slovensko. Organizátori na začiatku zdôraznili, že nejde o politický míting, rečníci požadovali najmä skoré vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Okrem iných vystúpila na pódiu aj miestna občianska aktivistka Sanja Nikolov, ktorá priblížila cesta odporu obyvateľov Srbska v druhej polovici 90. rokov minulého storočia proti nacionalistickému režimu Slobodana Miloševiča, aj jej púť na Slovensko, ako do krajiny, ktorá vyznáva princípy demokracie. Ako však uviedla, udalosti posledného obdobia jej vieru v lepší život v krajine značne naštrbili.Hovoril tiež bývalý policajt Jozef Lutter, ktorý pred dvoma rokmi odišiel na vlastnú žiadosť z Policajného zboru po tom, ako sa podľa svojich slov už nemohol dívať na nemožnosť vyšetrovať niektoré kauzy nezávisle, bez politického nátlaku. Žiadal, aby sa polícia mohla úplne odpolitizovať a aby mohla riešiť nezávisle všetky kauzy.Zhromaždenia sa asi po hodine skončilo s tým, že ak bude potrebné, občania sa zídu opäť.Okolo 3000 ľudí prišlo aj tento piatok do centra Prešova pred konkatedrálu sv. Mikuláša, aby sa postavili Za slušné Slovensko a prejavili svoju nevôľu s vytvorením vlády, ktorá je podľa rečníkov iba bábkou, ktorú poťahuje za nitky expremiér Robert Fico (Smer-SD). Z davu sa najsilnejšie ozýval pokrikZa organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko na východnom Slovensku sa Prešovčanom prihovoril Matúš Nakata, ktorý uviedol, že mladí sú rozutekaní za prácou v cudzine a starí zbedačení. Nie je tu ľahký život.povedal a poďakoval sa všetkým prítomným, že sa nedali odradiť a znovu zaplnili námestie.Pre TASR uviedol, že o ďalšom postupe sa budú rozprávať po piatkových zhromaždeniach na celoslovenskej úrovni.povedal Nakata. Za seba povedal, že nemá záujem vstúpiť do politiky. Ale svoje plány nedokáže naplniť v krajine, kde nefunguje justícia, kde nefungujú elementárne spoločenské normy.Prešovčanom sa prihovorila aj dvojica investigatívnych novinárov Zuzana Petková a Arpád Soltész.uviedla prešovská rodáčka Petková. Soltész prehlásil, že dokončia Jánovu prácu a nezastavia sa a pôjdu ďalej.Z pódia zazneli opätovné výzvy za nezávislé a spravodlivé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Organizátori prečítali list emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka, ktorý pre chorobu jeho matky nemohol byť na prešovskom námestí.Za umeleckú obec vystúpil Slavo Gibarti z kapely Hrdza a z prešovského Pink Floyd Revival Miroslav Merčiak. Zaspievala aj pesničkárka Viki Olejárová, ktorá si opätovne vybrala skladby od Karla Kryla. Na záver pokojného zhromaždenia zúčastnení zaspievali slovenskú hymnu.V Prešove sa občania stretli na masových zhromaždeniach po smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej už po piaty raz. Prvé zhromaždenie 2. marca bolo pietnou spomienkou a konalo sa v deň pohrebu Martiny v neďalekých Gregorovciach. O týždeň neskôr sa občania stretli 9. marca na proteste Za slušné Slovensko a o dva dni neskôr na Koncerte pre Jána a Martinu, na obidvoch podujatiach sa zúčastnila matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová. V protestoch Prešovčania pokračovali aj dva nasledujúce piatky (16. a 23. marca). Do ulíc prišlo zakaždým niekoľko tisíc ľudí.Už štvrtý piatok po sebe sa v Banskej Bystrici uskutočnilo zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby okolo 1500 ľudí vyjadrilo nesúhlas s udalosťami minulých dní a aktuálne aj so zložením novej vlády, ktorá sa v parlamente uchádza o dôveru. Teraz sa pre veľkonočné trhy na Námestí SNP obyvatelia sústredili na Námestí slobody. Kritika na poldruhahodinovom zhromaždení padala na hlavy aj nového premiéra Petra Pellegriniho a ministerky kultúry Ľubice Laššákovej. Obaja sú z Banskej Bystrice.zdôvodnili konanie protestu organizátori z platformy Nie v našom meste.Stále trvajú na dvoch základných požiadavkách, a to dôkladnom a nezávislom vyšetrení vraždy novinára a jeho snúbenice za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a vyšetrení všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal, ako aj na novej dôveryhodnej vláde. Na tribúnu postavili štyri stoličky, ktoréNovinárka Ľuba Lesná zdôraznila:Zhromaždenia za slušnosť pokračovali v piatok okrem Slovenska aj vo viacerých zahraničných mestách. Ľudia vyšli do ulíc v Paríži, Zürichu, Sydney či Brne.Protesty už tradične odštartovali Slováci v austrálskom Sydney, ktorých sa podľa facebookovej stránky organizátorov stretlo približne 30.Ľudia vyšli do ulíc taktiež v Paríži.priblížila spoluorganizátorka parížskeho zhromaždenia Katarína Janáková.Zhromaždenie prebehlo i v Brne.vysvetlila pre TASR Hana Skljarszka zo skupiny usporiadateľov. Zdôraznila, že jedným z dôvodov pokračovania zhromaždení je ajStretli sa aj Slováci vo Švajčiarsku. V Zürichu sa na pokojnom zhromaždení zozbieralo približne 40 ľudí.Protesty pokračovali v piatok i v rakúskom Linzi, fínskych Helsinkách, dánskom Aalborgu, kalifornskom Palo Alto a Los Angeles či v austrálskom Sydney.