REAKCIE POLITIKOV na demisiu ministra vnútra T. Druckera

Reakciu policajného prezidenta T. Gašpara nájdete TU.

A. Danko berie Druckerovo rozhodnutie na vedomie

Odchod T.Gašpara by podľa B.Bugára zjednodušil obsadenie kresla ministra vnútra

Most-Híd prekvapilo rozhodnutie T. Druckera, no berie ho na vedomie

J. Blanár: Druckerovo rozhodnutie je pre mňa veľké prekvapenie

A. Hrnka demisia T. Druckera mrzí, každý má podľa neho iný prah bolesti

B. Kollár: Je vidieť, kde sa v hierarchii moci nachádza T. Drucker a T. Gašpar

SaS: V súčasnej vládnej koalícii už nie je nikto, kto by polícii vrátil dôveru

I. Matovič: T. Drucker sa zachoval ako zbabelec a prospechár

T. Gašpar má podľa progresívcov i KDH väčšiu silu ako minister

Bratislava 16. apríla (TASR) - Kancelária prezidenta SR na odstúpenie ministra vnútra Tomáša Druckera (nom. Smeru-SD) nateraz nebude reagovať, vyjadrí sa v utorok. Povedal to prezidentov hovorca Roman Krpelan.Drucker v pondelok oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara nie je podľa neho správne ani spravodlivé. Pre demisiu sa Drucker rozhodol preto, že nechce prispievať k polarizácii spoločnosti.Prezident SR Andrej Kiska pred dvoma týždňami vyhlásil, že jediné, čo ho v súvislosti s osobou policajného prezidenta Tibora Gašpara zaujíma, je, kedy ho minister vnútra odvolá z funkcie.Drucker nastúpil do funkcie ministra vnútra po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) pred mesiacom a vzal si čas na rozhodnutie o Gašparovej budúcnosti. Gašparov odchod okrem Kisku žiadajú ľudia na protestoch a opozícia. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje Gašpara za profesionála, ale avizoval, že bude rešpektovať rozhodnutie ministra. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) berie na vedomie rozhodnutie ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) odstúpiť z funkcie. Tým, že ide o vnútornú záležitosť Smeru-SD, nebude sa k tomu bližšie vyjadrovať, uviedol pre TASR Dankov hovorca Tomáš Kostelník.Odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara by určite zjednodušil obsadenie kresla ministra vnútra, tvrdí šéf Mosta-Híd Béla Bugár.povedal Bugár. Každý verejný činiteľ, vrátane prezidenta policajného zboru, by mal mať podľa Bugára cit pre realitu a vnímať spoločenské súvislosti.Bugár je však rád, že po nástupe Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra sa priorita Mosta-Híd odpolitizovať policajný zbor dostala do legislatívneho procesu.dodal Bugár. Koaličnú stranu Most-Híd prekvapilo rozhodnutie ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) podať demisiu.povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Most-Híd tvrdí, že navrhované zmeny o spôsobe výberu a menovania vedenia polície považuje za dôležitý systémový krok k obnovovaniu dôvery.dodala Debnár.Rozhodnutie ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) podať demisiu prekvapilo podpredsedu Smeru-SD Juraja Blanára.povedal Blanár pre TASR. Podpredseda SNS Anton Hrnko nie je nadšený demisiou ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD).povedal politik.Hrnko ale rozumie dôvodom, prečo sa Drucker rozhodol podať demisiu.povedal Hrnko s tým, že Drucker má v tejto veci zrejme iný prah bolesti.odpovedal Hrnko na otázku, či by on bol za odvolanie Gašpara. Tvrdí totiž, že polícia má práve za jej súčasného vedenia veľkú šancu na vyriešenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na rozhodnutí ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) odstúpiť zo svojej funkcie je jasne vidieť, kde sa v hierarchii moci nachádza on a kde policajný prezident Tibor Gašpar. Pre TASR to povedal líder opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár.vyhlásil Kollár. Milan Krajniak zo Sme rodina okomentoval na sociálnej sieti Druckerove rozhodnutie ako útek pred zodpovednosťou. "napísal. Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) nepozbieral silu na odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, ani nebol ochotný podvoliť sa vedeniu Smeru-SD, ktoré na neho tlačilo, aby Gašpara vo funkcii nechal. Myslí si to podpredseda SaS Ľubomír Galko. Podľa liberálov nemožno v súčasnej koalícii nájsť človeka na uvoľnený post ministra, ktorý by vrátil polícii dôveru.Demisia podľa Galka usvedčuje Druckera z toho, že nedokázal svoju novú funkciu pretaviť do správnych rozhodnutí.doplnil Galko. Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) sa zachoval ako zbabelec a prospechár. Uviedol to počas brífingu predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič po tom, čo Drucker v pondelok oznámil, že podá demisiu.povedal Matovič s tým, že ich podvody s pozemkami a vilou na Floride budú nevyšetrené. Podľa Matoviča bude na konciPodľa poslanca NR SR Gábora Grendela (OĽaNO)povedal Grendel. Podľa neho sa ukázalo, že Slovensko neriadia ústavní činitelia, ale oligarchovia z pozadia politických strán.povedal.povedal Grendel. Zároveň považuje jeho odchod z funkcie za "férový krok". Podľa Grendela dôvodom napätia v spoločnosti nie je osoba Druckera, ale policajného prezidenta.skonštatoval Grendel s tým, že celý projekt rekonštrukcie vlády zlyhal. Za jediné riešenie politickej krízy v krajine označil predčasné voľby.doplnil Grendel. Policajný prezident Tibor Gašpar zostáva vo funkcii, namiesto neho odišiel minister vnútra Tomáš Drucker. Podľa mimoparlamentných strán to naznačuje, že Gašpar je mocnejší ako samotný minister. Tvrdí to Progresívne Slovensko i KDH.uviedlo vo svojom stanovisku Progresívne Slovensko. Ako podotklo, polícia pod vedením Tibora Gašpara nevyriešila žiadnu z veľkých káuz, kde je podozrenie na prepojenie s politickými špičkami, nevyriešila kauzu Bašternák a ani po takmer dvoch mesiacoch sa nepriblížila k objasneniu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.napísal na sociálnej sieti líder strany SPOLU - občianska demokracia Miroslav Beblavý.KDH tvrdí, že keď jesilnejšia ako štát, tak odstúpi minister a nie"Stále tvrdíme, že najlepším riešením pre Slovensko sú predčasné voľby," uviedlo hnutie. Občianska konzervatívna strana (OKS) považuje za príznačné, že Drucker radšej sám odstúpi z funkcie, ako by odvolal Gašpara.vyhlásila strana.