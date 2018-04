Politológovia reagujú na odstúpenie ministra Druckera

PREČÍTAJTE SI AJ: VIDEO: Minister vnútra Tomáš Drucker odstupuje z funkcie

Bratislava 16. apríla (TASR) – Rezignácia ministra vnútra Tomáša Druckera podľa politológa Juraja Marušiaka neupokojí napätú situáciu na Slovensku.uviedol pre TASR Marušiak.Podľa neho sa nestabilitu, ktorá na Slovensku trvá od marca, podarilo Druckerovým vymenovaním za ministra vnútra, zažehnať zatiaľ iba na veľmi krátky čas.konštatoval Marušiak.Po tom, ako minister Drucker minulý týždeň skončil v nemocnici a pri všetkých obvineniach na jeho osobu, politológ očakával požiadavku na jeho odstúpenie.dodal Marušiak.Podľa neho bude veľa závisieť od toho, či ministrov nástupca bude schopný prijať také kroky, ktoré posilnia dôveru verejnosti voči štátu.zdôraznil Marušiak s tým, že situáciu na Slovensku upokojí len symbolické gesto, ktoré naznačí, že je tu vôľa niečo zmeniť. Dodal, že rozhodujúce bude to, kto bude novým šéfom rezortu vnútra a ako sa k tomu postaví.Rozhodnutie Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) odstúpiť z funkcie ministra vnútra je zároveň koncom jeho politickej kariéry. Myslí si to politologička Darina Malová. Druckerovo gesto vníma ako prejav rezignácie.uviedla politologička. Je presvedčená, že rozhodnutie ovplyvnil aj veľký tlak verejnosti, ktorému bol minister vystavený i medializovaná kauza okolo pozemkov, ktoré získal so svojou manželkou v Trnave a okolí.Malová je zároveň presvedčená, že väčší signál pre policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby sám odstúpil, už nebude. "Ak to ani teraz nepochopí a neurobí, tak nad tým ostáva rozum stáť," zdôraznila politologička.Minister Tomáš Drucker oznámil svoju rezignáciu v pondelok popoludní na tlačovej konferencii. Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara nie je podľa neho správne ani spravodlivé.oznámil Drucker.Politológ Pavol Baboš tvrdí, že odstupujúci minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nedokázal ako krízový manažér upokojiť situáciu na slovenskej politickej scéne a svoj boj vzdal.komentoval Baboš vývoj na politickej scéne.Odstúpenie Druckera a jeho argumentácie vníma ako nekonzistentné a je podľa neho zvláštne, že končí.konštatoval politológ s tým, že práve Drucker mal byť tým krízovým manažérom, ktorý vie takéto situácie riešiť a mal situáciu upokojiť a ukázalo sa, že ani toto nepomohlo.Minister Tomáš Drucker oznámil svoju rezignáciu v pondelok popoludní na tlačovej konferencii. Odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara nie je podľa neho správne ani spravodlivé.oznámil Drucker.