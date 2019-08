Bastrnák: Bugár nás po Maldivách informoval o stretnutí s Marianom K.

Ako uviedol vo štvrtok počas tlačovej konferencie Bastrnák, v jeho očiach urobil Bugár to, čo mal.

Bratislava 15. augusta (TASR) – Predseda poslaneckého klubu Most-Híd Tibor Bastrnák stojí za predsedom strany Bélom Bugárom aj po tom, čo boli zverejnené informácie o tom, že hovoril na dovolenke na Maldivách s Marianom K. Ako uviedol vo štvrtok počas tlačovej konferencie Bastrnák, v jeho očiach urobil Bugár to, čo mal. A to, že celú vec o stretnutí s Marianom K. počas dovolenky nezatajoval a stranu, ale aj jeho osobne o tomto stretnutí informoval.



"Povedal, že ho stretol úplne náhodne, pozdravil ho a išiel ďalej," poznamenal Bastrnák s tým, že predseda strany bol transparentný, pretože strane povedal o tomto stretnutí.



"Verím pánovi predsedovi. Som o tom presvedčený, že on nepotrebuje na to, aby s Marianom K. rokoval, ísť tak ďaleko," povedal Bastrnák s tým, že je presvedčený, že k rokovaniu, kde by bolo niečo, čo by bolo treba zatajiť, nedošlo. Podľa neho by Bugár nikdy v živote za Marianom K. nevycestoval ani za hranicu Bratislavy.



Zo zverejnenej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, tiež vyplýva, že Marian K. mal byť v kontakte aj s ďalšími politikmi. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal telefonovať a s bývalým premiérom a predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom sa mal stretnúť. Na otázku, či sa bude predseda strany pýtať koalície, ako to celé bolo, Bastrnák odpovedal, že tieto informácie musia byť najskôr potvrdené a budú sa pýtať. "Keď sa potvrdí, že sa stretávali a komunikovali, tak sa budeme veľmi tvrdo pýtať na to, o čom bola táto komunikácia. Keď sa potvrdí, že chceli dosiahnuť napríklad vplyv na štát, tak to bude pre nás obrovský problém," povedal Bastrnák.



Bugár pre Denník N priznal, že sa s Marianom K. na dovolenke nielen pozdravil, ako tvrdil predtým, ale aj sa s ním rozprával. "Počas našej dovolenky si raz prisadol k nášmu stolu počas raňajok. Vymenili sme si pár viet, vtedy sa zbežne spýtal na aktuálnu situáciu doma," uviedol. Odmieta však, že by sa s ním stretol aj poobede, ako naznačuje údajná komunikácia, aj to, že by mal na neho Marian K. "nahučať".