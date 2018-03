VIDEO: Slovensko povolá veľvyslanca z Ruska domov na konzultácie

Šéf rezortu zdôraznil, že SR vážne vyhodnocuje dodatočnú požiadavku britskej strany, aby spojenecké krajiny v individuálnej kapacite vypovedali nedeklarovaných ruských spravodajských dôstojníkov.

Bratislava 28. marca (TASR) - Slovensko povolá svojho veľvyslanca v Rusku domov na konzultácie. Po stredajšom rokovaní vlády to oznámil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Podľa jeho slov ide o vážny diplomatický akt.



„Ja som dnes využil rokovanie bezpečnostnej rady aj vlády, aby som informoval o najnovšom vývoji a môžem vám povedať, že v tejto chvíli sa vláda stotožnila s mojím odporúčaním, aby sme ako ďalší krok povolali nášho veľvyslanca v Ruskej federácii na konzultácie,“ uviedol minister v reakcii na prípad otráveného ruského agenta Sergeja Skripaľa v Spojenom kráľovstve.



Lajčák vysvetlil, že ide vážny diplomatický akt. „Za 25 rokov sme ešte nikdy nepovolali nášho veľvyslanca v Moskve na konzultácie domov,“ vysvetlil s tým, že takéto opatrenie sa neprijíma na úrovni ministerstva zahraničných vecí, ale na politickej úrovni. Podľa Lajčáka zatiaľ nie je rozhodnuté, na aký čas opustí veľvyslanec Peter Priputen Moskvu. „To si vyhodnotíme. V tejto chvíli je to na neobmedzenú dobu,“ vysvetlil.



Šéf rezortu zdôraznil, že Slovensko "vážne" vyhodnocuje dodatočnú požiadavku britskej strany, aby spojenecké krajiny v individuálnej kapacite vypovedali nedeklarovaných ruských spravodajských dôstojníkov. Na otázku, či vyhostenie ruských diplomatov brzdí v koalícii Slovenská národná strana a jej predseda uviedol: „Hovoríte niečo, čo som nepovedal. Ja ako lojálny štátny úradník sa do takých špekulácií nebudem púšťať,“ ozrejmil.







Doteraz sa 19 krajín Európskej únie rozhodlo vypovedať ruských diplomatov alebo deklarovalo, že to urobí, deväť krajín Únie zatiaľ takýto krok neurobilo, respektíve oznámili, že takýto krok robiť nebudú.



„Ten proces pokračuje, ja sa dnes popoludní stretávam s riaditeľom SIS v tejto záležitosti, aby ma informoval o ich poznatkoch. Proces je otvorený a budeme konať ďalej, respektíve sme pripravení konať ďalej po vyhodnotení relevantných informácií,“ povedal Lajčák. „Nemáme časový horizont ani si nemyslím, že by sme si ho mali dávať, toto nie sú preteky. Vo všeobecnosti tu treba konať s chladnou hlavou a pocitom zodpovednosti voči štátu,“ doplnil Lajčák.



Slovenská republika podľa ministra zahraničných vecí „razantne a zásadným spôsobom odsudzuje a odsúdila použitie chemickej otravnej látky proti civilným osobám, navyše na území Európskej únie“.



„Reagovali sme na to naším národným vyhlásením, a rovnako tak sme boli súčasťou rozhodnutí, ktoré boli prijaté na pôde EÚ, to bolo stanovisko ministrov zahraničných vecí a minulý týždeň v piatok (23.3.) stanovisko lídrov. Rovnako tak boli dve rozhodnutia prijímané aj za našej účasti na pôde NATO. Najskôr to bolo vyhlásenie a v utorok (27.3.) rozhodnutie o znížení počtu diplomatického personálu Ruskej federácie,“ objasnil Lajčák doterajší postup Slovenska.