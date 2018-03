Fico: Pozvanie slovenského veľvyslanca z Moskvy je správne

Bratislava 28. marca (TASR) - Rozhodnutie pozvať slovenského veľvyslanca z Moskvy domov na konzultácie je správny krok. Povedal to predseda Smeru-SD a bývalý premiér Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Reagoval na rozhodnutie povolať veľvyslanca pre kauzu otráveného bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry.uviedol. Dúfa, že naďalej budeme správnymi krokmi ukazovať vlastnú suverenitu.Zdôraznil, že Slovensko je v zahraničí považované za dôveryhodného partnera, ktorý si plní svoje medzinárodné záväzky. Medzi tie však podľa Fica nepatríSlovensku podľa expremiéra musí záležať na dobrých vzťahoch s Ruskom a mohlo by zohrať aktívnejšiu úlohu pri prepájaní Európy a Ruska.poznamenal.Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) v stredu informoval, že Slovensko povolá z Moskvy veľvyslanca pre kauzu otráveného bývalého ruského agenta v Spojenom kráľovstve. Podľa neho ide o vážny diplomatický akt. Poukázal, že za 25 rokov sme ešte nikdy nepovolali nášho veľvyslanca v Moskve na konzultácie domov.Doteraz sa 19 krajín Európskej únie (EÚ) rozhodlo vypovedať ruských diplomatov alebo deklarovalo, že to urobí, deväť krajín EÚ zatiaľ takýto krok neurobilo, respektíve oznámili, že takýto krok robiť nebudú.Prezident SR Andrej Kiska v utorok (27.3.) žiadal v súvislosti s kauzou jasný postoj Slovenska. Stiahnutie veľvyslanca označil v stredu za správny, ale nedostatočný krok. Odvolával sa na informácie našich spravodajských služieb. Pre predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) je stiahnutie veľvyslanca maximálny možný krok.Britský veľvyslanec na Slovensku Andrew Garth oceňuje, že Slovensko stiahne svojho veľvyslanca z Moskvy pre kauzu otráveného bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Priznáva však, že je sklamaný.