V súvislosti s článkami J. Kuciaka GP SR zistila deväť pochybení

Bratislava 9. mája (TASR) – Pri preskúmaní spisových materiálov súvisiacich s prácou zavraždeného novinára Jána Kuciaka preverila Generálna prokuratúra (GP) SR celkom 56 spisov, pričom zistila pochybenia v deviatich prípadoch. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár.Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj námestník pre trestný úsek Peter Šufliarsky a prvý námestník René Vanek. Témou boli výsledky preskúmania spisových materiálov súvisiacich s posledným článkom novinára Jána Kuciaka.Spisy k podnikaniu talianskych podnikateľov, o ktorých písal zavraždený novinár, sa sťahovali z krajských prokuratúr v Košiciach a Prešove a ďalších prokuratúr. Skúmanie sa dotýka článku Jána Kuciaka z februára minulého roka o pôsobení talianskej mafie na východe Slovenska.objasnil okrem iného Šufliarsky. V súčasnosti je z tejto skupiny Diego R. stíhaný pre majetkovú trestnú činnosť, Sebastian V. rovnako pre majetkovú, ale aj násilnú trestnú činnosť, stíhaný je väzobne, Antonio V. je stíhaný za subvenčný podvod.uviedol Čižnár.Jeden prokurátor vo funkcii námestníka sa vzdal tejto funkcie a jeden prokurátor bude čeliť odvolaniu.povedal Čižnár.Čo sa týka samotnej vraždy novinára Kuciaka, ustálilo sa, že terčom bol práve on a nie jeho priateľka. Vo vyšetrení vraždy je posun, zdôraznil Čižnár. O aký ide, nechcel zatiaľ konkretizovať.vyhlásil generálny prokurátor.podčiarkol.Na preskúmaní vraždy naďalej intenzívne pracuje spoločný medzinárodný tím. Dohodu o vytvorení spoločného slovensko-talianskeho vyšetrovacieho tímu podpisoval 18. apríla v Haagu so svojimi partnermi za SR generálny prokurátor Čižnár. Išlo o vznik medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý pracuje na objasňovaní vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Vytvorenie takého tímu trvá mesiaca, ako v stredu zdôraznil Čižnár, v tomto prípade sa to stihlo za približne tri týždne.