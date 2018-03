A. Hlina: KDH je majákom a ostrovom v mori politologického šialenstva

Ružomberok 17. marca (TASR) - Slovensko potrebuje modernú kresťanskodemokratickú stranu a KDH takou bude. Uviedol to staronový šéf KDH Alojz Hlina vo svojej reakcii po opätovnom zvolení do funkcie predsedu.povedal Hlina na tlačovej konferencii.To, čo by malo nové KDH oddeliť od jeho starej podoby, by podľa Hlinu mala byť najmä sila. Potenciál tu podľa neho je.vysvetlil Hlina.Staronový šéf KDH tvrdí, že začala doba po Ficovi.myslí si.Hlina je presvedčený, že politika jedodal.O novom predsedovi kresťanských demokratov rozhodovali delegáti na sneme KDH v Ružomberku. Hlina získal v tajnej voľbe 233 hlasov, Richard Vašečka 101. Hlasovania sa zdržali traja delegáti, jeden hlasovací lístok bol neplatný.Hlinovi pred snemom verejne deklarovali podporu členovia predsedníctva KDH. Vašečka svoju kandidatúru zdôvodňoval silnou a naliehavou ponukou zvnútra KDH. V pondelok ho za kandidáta na post predsedu nominovala prešovská primátorka Andrea Turčanová, Vašečka je odídencom z OĽaNO, v parlamente pôsobí ako nezaradený.Záujem o post predsedu mal aj nitriansky krajský poslanec Miloslav Hatala, ten sa však v sobotu kandidatúry vzdal v prospech Vašečku.