Reakcie OPOZIČNÝCH politikov na rozhodnutie Andreja Kisku

Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa postavil jasne na stranu občanov a dal najavo, že vlády Roberta Fica (Smer-SD) by mali skončiť. Uviedla to podpredsedníčka SaS Jana Kiššová v reakcii na rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu v zložení, aké navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).povedala novinárom. V súvislosti s nomináciou Jozefa Ráža ml. do funkcie ministra vnútra, s ktorou má Kiska problém, uviedla, že je dôkazom personálnej vyprázdnenosti strany. Nový minister vnútra by mal byť podľa nej dôveryhodný a vo verejnosti pozitívne vnímaný človek. SaS podľa jej slov naďalej považuje za jediné správne riešenie súčasnej situácie predčasné voľby.Prezident Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter Pellegrini (Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.Prezident SR Andrej Kiska sa dôrazne zasadzuje za obnovu dôvery ľudí v štát. Uviedol to predseda OĽaNO Igor Matovič v reakcii na rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu v zložení, ako navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).doplnil svoje stanovisko Matovič.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať vládu v zložení, ako ho navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Nepozná presne dôvody, pre ktoré Kiskovi prekáža nominácia Jozefa Ráža ml. na ministra vnútra, ale prezidentovo rozhodnutie podľa Kollára treba rešpektovať. Kollár nevidí problém v tom, že sa riešenie situácie posúva o dva či tri dni. Problém by bol, ak by sa to naťahovalo.Za najsprávnejšie a najférovejšie riešenie vládnej krízy považuje naďalej predčasné voľby. Odmieta však tvrdenia koalície, že sa opozíciavysvetlil.