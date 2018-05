J. Rezník vylúčil, že by do vysielania RTVS zasahovala politická moc

PREČÍTAJTE SI AJ: Názor na dianie v RTVS rozdelil členov výboru pre kultúru a médiá

Bratislava 3. mája (TASR) – Žiadna politická moc nezasahovala, nezasahuje a nebude zasahovať do vysielania RTVS. Na štvrtkovom rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá to uviedol generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník.vyhlásil Rezník, ktorý pred výbor predstúpil na základe návrhu podpredsedu NR SR a člena výboru Bélu Bugára (Most-Híd).Rezník dal svoje vyjadrenia do súvislosti so štvrtkovým medializovaným vyhlásením časti novinárskej obce, označujúcej posledné kroky vedenia RTVS ako umlčiavanie kritikov.skonštatoval Rezník s tým, že za éry jeho predchodcov ukončila RTVS spoluprácu so stovkami zamestnancov vrátane redaktorov.zdôraznil Rezník. Uviedol, že ho veľmi znechucuje spájanie RTVS s pojmom normalizácia.povedal.Ohradil sa i voči slovám o zrušení investigatívy v RTVS.zdôraznil. Potvrdil aj prípravu pokračovania Reportérov, ktorí by sa do vysielania mali dostať na jeseň v profesionálnejšom formáte, ako tomu bolo v predchádzajúcom období.Podľa bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD) situácia v RTVS nie je dobrá, označil ju dokonca za kritickú.povedal. Myslí si, že na súčasnej situácii v RTVS majú veľký podiel viny aj politici.povedal.Predseda výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) Maďaričove slová vníma ako potvrdenie toho, že sa exminister kultúry nevyrovnal s tým, že Rezníka zvolilo v parlamente 95 hlasov.upozornil. Takisto poznamenal, že ak sa spomína otvorený list nespokojných redaktorov, je potrebné spomenúť aj to, že od redaktorov RTVS dostali pred voľbou generálneho riaditeľa poslanci list, aby nevolili Rezníka, ale Václava Miku.poznamenal Jarjabek.Tiež pripomenul ostrú kritiku, ktorú si vyslúžilo nadštandardné odmeňovanie členov manažmentu v období Miku. Pýtal sa preto, či pretrvávajú 6 až 8-tisícové platy.povedal Rezník, podľa ktorého vedenie RTVS razí cestu spravodlivého odmeňovania.dodal.Podľa Bugára mohol manažment RTVS veci, ktoré sav médiách, odkomunikovať lepšie. Súčasne vyjadril znechutenie nad tým, čo si o tejto téme prečíta v médiách.uviedol ohľadom medializovaného vyhlásenia skupiny novinárov.