Opozícia: Spúšťame petíciu za odstúpenie R. Kaliňáka a T. Gašpara

M. Krajniak: V koalícii sú politici, ktorí chcú vraždu objasniť, podávam im ruku

Na archívnej snímke vľavo poslanec Milan Krajniak (Sme Rodina) a vpravo poslanec Boris Kollár (Sme Rodina). Foto: TASR/Jakub Kotian

KDH vyzýva Fica a Kaliňáka, aby pre vraždu novinára odstúpili

Bratislava 27. februára (TASR) - Predstavitelia opozičných strán OĽaNO a SaS spúšťajú petíciu odstupte.sk za odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a policajného prezidenta Tibora Gašpara z funkcií. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil šéf OĽaNO Igor Matovič. Kaliňák a Gašpar sú podľa neho zodpovední, že polícia nepomohla zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi.povedal Matovič s tým, že Kaliňák si zo zastrašovania Kuciaka podnikateľom Mariánom Kočnerom robil posmech a bral to na ľahkú váhu.pripomenul šéf Obyčajných.dodal Matovič.Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) upozornila, že Kuciak sa pred smrťou zaoberal údajným prepojením talianskej mafie na slovenských politikov zo Smeru-SD.pýtala sa.Podľa nej sa jeden z Talianov Bruno Vadala v minulosti so zbraňou v ruke vyhrážal nejakému Nemcovi kvôli pozemku.informovala. Nicholsonová však nevie, ako prípad skončil.Gábor Grendel (OĽaNO), ktorý je predsedom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, informoval, že bude mimoriadne rokovanie tohto výboru.vysvetlil.Ľubomír Galko (SaS) bude zase ako predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ žiadať šéfa tohto úradu Jozefa Magalu, aby otvoril bezpečnostné previerky bývalého poslanca Smeru-SD a terajšieho šéfa krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády SR Viliama Jasaňa a štátnej radkyne Márie Troškovej. Aj táto dvojica sa totiž spomína v súvislosti s Talianmi.Zavraždený novinár Ján Kuciak sa v posledných mesiacoch zaoberal aj pôsobením ľudí blízkych talianskej mafii 'Ndrangheta na Slovensku a ich vzťahmi z minulosti s hlavnou štátnou radkyňou premiéra Roberta Fica Máriou Troškovou. 'Ndrangheta je podľa denníka Sme najmocnejšou mafiánskou skupinou v Taliansku. Policajný európsky úrad Europol skupinu priradil k najbohatším a najmocnejším zločineckým organizáciám na celom svete vôbec.Trošková mala podľa denníka podnikať s Antoninom Vadalom, ktorý pôsobí na Slovensku. Hlavná štátna radkyňa bola od augusta 2011 do júna 2012 spoločníčkou a spolumajiteľkou firmy GIA Management, ktorú zakladala s Vadalom. Neskôr sa majiteľom firmy stal Pietro Catroppa. Ten podľa denníka Sme od roku 2016 vlastní aj firmu Prodest, v ktorej bol minulosti spoločníkom aj Viliam Jasaň. Firmu vlani monitorovala Slovenská informačná služba.Trošková v minulosti pracovala ako Jasaňova poslanecká asistentka, zoznámiť ich mal Vadala. V súčasnosti je Trošková hlavná štátna radkyňa na úrade vlády.Každý policajt, prokurátor, sudca a politik, ktorý bude konať vo verejnom záujme pri objasňovaní káuz, na ktorých pracoval zavraždený novinár Ján Kuciak, bude mať plnú podporu opozičného hnutia Sme rodina. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda Sme rodina a poslanec NR SR Milan Krajniak.apeloval Krajniak.Opozičný poslanec je presvedčený, že objednávateľ vraždy musí zistiť, že urobil najväčšiu chybu v živote.povedal.Krajniak preto navrhol postup.konštatoval. Vyzval preto všetkých ľudí, ktorí konajú vo verejnom záujme, aby konali s vedomím, že ide o mimoriadnu situáciu. Odporučil tiež preveriť si, na aké orgány Kuciak za posledné tri mesiace posielal otázky cez infozákon.Na margo talianskej stopy v prípade poznamenal, že by si preveril, či talianske orgány nepožiadali Slovensko v posledných mesiacoch o súčinnosť.odkázal.V súvislosti s údajným prepojením talianskej mafie a slovenských politikov, o ktorých Kuciak pripravoval článok, Krajniak povedal, že vyvodzovanie politickej zodpovednosti treba urobiť.dodal.Denník Sme informoval, že Ján Kuciak sa v posledných mesiacoch zaoberal aj pôsobením ľudí blízkych talianskej mafii 'Ndrangheta na Slovensku a ich vzťahmi z minulosti s hlavnou štátnou radkyňou premiéra Roberta Fica Máriou Troškovou. 'Ndrangheta je podľa denníka najmocnejšou mafiánskou skupinou v Taliansku. Policajný európsky úrad Europol skupinu priradil k najbohatším a najmocnejším zločineckým organizáciám na celom svete vôbec.Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD), aby okamžite odstúpili zo svojich funkcií. KDH to žiada v súvislosti s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky.uvádza KDH vo svojom stanovisku.Kresťanskí demokrati dodávajú, že už v tomto štádiu poznania skutočností týkajúcich sa brutálneho činu úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je vyvodenie politickej zodpovednosti u týchto dvoch osôb