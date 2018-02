Reakcie politikov na vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka

Na nedatovanej snímke slovenský novinár Ján Kuciak, ktorého zavraždili aj so snúbenicou vo Veľkej Mači a ich telá našli v nedeľu 25. februára 2018. Foto: TASR/AP

Na snímke autá v obci Veľká Mača pri Galante, kde polícia krátko pred polnocou našla v rodinnom dome zastreleného novinára a jeho priateľku v pondelok 26. februára 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke policajné auto a policajná páska v obci Veľká Mača pri Galante, kde polícia krátko pred polnocou našla v rodinnom dome zastreleného novinára a jeho priateľku v pondelok 26. februára 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Policajný prezident Tibor Gašpar informoval, že strelné poranenia hrudníka, resp. hlavy boli pravdepodobne príčinou smrti investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky. Na pondelkovom brífingu tiež uviedol, že čas smrti sa predpokladá niekedy od štvrtka (22.2.) do nedele 25.2.). Pravdepodobne to bola dvojnásobná úkladná vražda, ktorej motív mal súvisieť s prácou novinára.

Bratislava 26. februára (TASR/Teraz.sk) - Slovensko nemôže byť krajinou, kde vraždia novinárov. Vyhlásila to ministerka spravodlivosti(Most -Híd) v reakcii na vraždu investigatívneho novinára portálu aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky. Rodinám obetí vyjadruje úprimnú sústrasť.uviedla. Ministerka nevie nájsť slová, ktorými sa dá dostatočne odsúdiť tento čin.uviedla.Za potrebné považuje venovať vyšetrovaniu mimoriadnu pozornosť.doplnila.(Zdroj FB):odsudzuje vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Ich rodinám vyjadruje úprimnú sústrasť.povedal. Zdôraznil, že takéto praktiky sú v našej spoločnosti neprípustné.Vražda dvoch mladých ľudí je ohavným činom za akýchkoľvek okolností a nesmie mať v našej spoločnosti miesto. Ak by sa ukázalo, že smrť investigatívneho reportéra Jána Kuciaka súvisela s jeho novinárskou prácou, išlo by o bezprecedentný útok na slobodu tlače a demokraciu na Slovensku. Vo vyhlásení to uviedol(Smer-SD).upozornil premiér s dôvetkom, že ani jeho strana Smer-SD počas jednofarebnej vlády neurobila napriek vecným výhradám ku kvalite žurnalistickej práce žiadne opatrenia, ktoré by slobodu médií na Slovensku obmedzili.Vraždu dvoch mladých ľudí, tak ako všetky podobné prípady, je podľa jeho slov potrebné čo najskôr vyšetriť, odhaliť jej páchateľov a potrestať ich.dodal Fico.ostro odsudzujú vraždu investigatívneho reportéra Jána Kuciaka a vyzývajú orgány činné v trestnom konaní, aby sa prípadu, akému sme na Slovensku doteraz nečelili, venovali s maximálnym nasadením. Zároveň vyjadrujú úprimnú sústrasť pozostalým oboch obetí.uvádza Most-Híd vo svojom stanovisku.Objasnenie prípadu v čo najkratšom čase a potrestanie páchateľov je podľa Mosta-Híd v záujme celej spoločnosti.dopĺňa Most-Híd.Okrem vyšetrenia vraždy investigatívneho novinára J. Kuciaka a jeho priateľky potrebuje spoločnosť aj uistenie, že polícia a prokuratúra budú venovať osobitnú pozornosť všetkým kauzám, o ktorých zavraždený novinár písal. V reakcii na správu o násilnej smrti mladého novinára to pre TASR uviedol(Smer-SD).uviedol, pričom zdôraznil, že slobodné médiá a slobodní novinári sú jedným zo základov demokratickej spoločnosti.Pozostalým obetí skutku, z ktorého je zhrozený, vyjadril Maďarič úprimnú a hlbokú sústrasť.očakáva, že vyšetrovanie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky sa bude viesť s inou razanciou ako vyšetrovanie podvodov podnikateľov typu Ladislav B . či Marián K. Uviedol to v pondelok počas tlačovej konferencie v Bratislave predseda SaS Richard Sulík.Sulík pripomenul, že skutočný motív vraždy dvojice mladých ľudí zostáva nejasný.povedal Sulík. Doplnil, že je v najvyššom záujme občanov krajiny, aby páchateľ alebo páchatelia boli vypátraní a postavení pred súd.Strana očakáva, že policajti a prokurátori nebudú stáť na strane vrahov. Sulík pritom poukázal na prípad Róberta Remiáša.dodal.vyjadruje hlbokú sústrasť pozostalým zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho družky. Je zároveň znepokojené tým, že išlo o úkladnú vraždu, ktorá zrejme súvisela s Kuciakovou investigatívnou prácou.uviedol predseda hnutia Boris Kollár.Poslanec Národnej rady SR avyzval v pondelok ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby odstúpili a umožnili nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky.Matovič neverí, žeZároveň obvinil premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra Kaliňáka, že svojimi vyjadreniamiAk by podľa Matoviča myslel premiér svoj boj proti skorumpovanej mafii úprimne,a je "Z Kuciakovej novinárskej činnosti sa podľa neho dá vytvoriť obraz, ktorým ľuďom ležal v žalúdku.vymenoval ľudí, o ktorých boli Kuciakove články. Ďalších 16 sa týka podnikateľa Mariána Kočnera.uzavrel Matovič.(zdroj FB):(zdroj FB):(zdroj FB):(zdroj FB):(zdroj FB):Na vraždu slovenského novinára a jeho priateľky zareagovala aj poslankyňa EP(KDH). Podľa jej slov sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, v ktorých investigatívnym novinárom hrozí smrť.uviedla Záborská. Aj ona pripomenula, že úkladnou vraždou maltskej novinárky, ktorá taktiež písala o politických kauzách, sa zaoberali aj poslanci Európskeho parlamentu.odkázala europoslankyňa.uviedol, že nikdy si ani len nepomyslel, že na Slovensku dôjde k vražde novinára.uviedol. Dodal, že Slovensko sa nemôže stať krajinou, v ktorej je sloboda slova a bezpečnosť novinárov takto brutálne spochybňovaná.Obete víkendovej vraždy, ku ktorej sa vyjadril aj poslanecsi poslanci EP uctia minútou ticha.uviedol asistent Škripeka (OĽaNO) Martin Štuk. Zároveň Škripek jeho prostredníctvom upozornil na to, že nezávislosť novinárov a demokratické hodnoty je potrebné chrániť.konštatoval Škripek.V rovnakom duchu chce konať aj poslankyňa EP(Smer-SD), ktorá požiada vedenie EP, aby na svojej schôdzi v stredu a štvrtok tento týždeň vraždu odsúdili a uctili pamiatku zavraždeného novinára minútou ticha. "uviedla na sociálnej sieti, pričom zároveň vyslovila úprimnú sústrasť pozostalým a redakcii aktuality.skKresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Na znak solidarity vyvesilo hnutie čiernu vlajku. Europoslanecbude žiadať v Európskom parlamente (EP) diskusiu o Kuciakovej vražde.vyhlásil Štefanec.je zhrozený z toho, čo sa stalo.zdôraznil. Podľa podpredsedu Pavla Zajaca sa zdá, že Slovensko je mafiánsky štát.Z vraždy novinára je zhrozená aj mimoparlamentná strana. Rodinám a kolegom vyjadruje úprimnú sústrasť.uviedla strana vo svojom stanovisku.Úprimnú sústrasť vyjadruje aj mimoparlamentné. Zdôrazňuje, že ak majú reportéri žiť v strachu, je to koniec demokracie. Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky je podľa PS nielen obrovskou ľudskou tragédiou, ale aj útokom na slobodu médií a právny štát na Slovensku.uviedol šéf progresívcov Ivan Štefunko. Všetky demokratické strany sa podľa jeho slov musia postaviť na obranu novinárov a žiadať okamžité a dôsledné vyšetrenie Kuciakovej smrti.Progresívne Slovensko očakáva pre vraždu novinára mimoriadne zasadnutie parlamentného brannobezpečnostného výboru. Vražda novinára je podľa Štefunka dôvod na odstúpenie.povedal Štefunko.(SMK) označila vraždu novinára a jeho partnerky za útok proti základným hodnotám spoločnosti a žiada o urýchlené vyšetrenie tohto prípadu. Podľa predsedu Józsefa Menyhárta bude strana sledovať postup zodpovedných orgánov. Menyhárt uviedol, že je záujmom všetkých, aby sa vyšetrovanie ukončilo úplným objasnením prípadu.zdôraznil.uviedol predseda SMK.doplnil.