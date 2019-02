Fico: S Vadalom sa nepoznám a netelefonoval som s ním

Expremiér opätovne odmietol spájanie Smeru-SD s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Verí, že budú potrestaní páchatelia aj objednávateľ.

Bratislava 24. februára (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico naďalej trvá na tom, že nepozná Antonina Vadalu a tvrdí, že s ním ani netelefonoval. Zopakoval, že mu to potvrdili v Taliansku.



"Pána Vadalu nepoznám," vyhlásil Fico v diskusii televízie TA3 V politike. Informácia o telefonáte bola podľa Fica zneužitá. V televízii ukázal komunikáciu medzi slovenským ministerstvom zahraničia a slovenským veľvyslanectvom v Ríme, ktoré má podľa neho dokazovať, že neexistuje odposluch, na ktorom je jeho a Vadalov hlas.



Expremiér zároveň opätovne odmietol spájanie Smeru-SD s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Po vražde boli na stole aj predčasné voľby, ale tie podľa Fica nemali zmysel, lebo by nastal chaos, keďže neexistuje alternatíva voči súčasnej vládnej koalícii.



Vraždu novinára odsúdil,c Fico sa zastal ľudí, ktorí v čase vraždy pracovali na úrade vlády a odišli pre podozrenia z prepojenia na kalábrijskú mafiu. "Nikto z týchto ľudí nespáchal žiadny trestný čin a mali príslušné bezpečnostné previerky," vyhlásil.



Fico opakovane kritizoval prezidenta SR Andreja Kisku, hovoril o ňom, že je daňový podvodník a klame. Odmietol Kiskove obvinenia, že zneužil políciu a prokuratúru pri obviňovaní konateľa spoločnosti KTAG. Odmieta tiež Kiskove tvrdenia, že mu mal odkázať, že vojna s ním skončí, ak ho vymenuje za predsedu ústavného súdu. Podľa Fica je to klamstvo.