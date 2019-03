Opozícia víta rozhodnutie súdu voči L. Bašternákovi

Bratislava 14. marca (TASR) - Opozičná SaS privítala rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave voči podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi. Hnutie OĽaNO v súvislosti s prípadom avizuje predloženie návrhu zákona, ktorý by umožnil zhabať majetok, nadobudnutý nelegálnym spôsobom.Prepadnutie Bašternákovho majetku v prospech štátu, vzhľadom na jeho podvodné aktivity, je podľa SaS oprávnené. Podľa strany sa tým zavŕšil proces, v ktorom aktívne vystupoval aj poslanec parlamentu Jozef Rajtár (SaS).uviedla strana vo svojom stanovisku.Rozsudok privítalo aj hnutie OĽaNO. Poslankyňa parlamentu Veronika Remišová (OĽaNO) poukázala na to, že v prospech štátu prepadne len byt, v ktorom býva expremiér Robert Fico (Smer-SD), keďže veľkú časť majetku už medzičasom podnikateľ stihol prepísať na manželku.pripomenula. Ide podľa nej o ukážku bezmocnosti štátu a neschopnosti vládnej koalície efektívne potrestať ľudí, ktorí dlhé roky okrádali štát a občanov.Remišová avizovala, že hnutie pripravuje návrh zákona, ktorý by umožnil zhabať majetok, ktorý je nadobudnutý nelegálnym spôsobom.doplnila.Bašternáka v kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil vo štvrtok trojčlenný senát odvolacieho Krajského súdu v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody, ktorý by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.