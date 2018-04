Pavol Paška nebude mať štátny pohreb, rodina si to neželá

PREČÍTAJTE SI AJ: Zomrel Pavol Paška, bývalý predseda parlamentu

Bratislava 7. apríla (TASR) - Zosnulý expredseda Národnej rady SR Pavol Paška nebude mať štátny pohreb, rodina si to totiž neželá. TASR to potvrdila Beatrice Szabóová, hovorkyňa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).uviedla pre TASR.Úrad vlády v piatok (6.4.) po úmrtí bývalého šéfa parlamentu informoval, že kabinet je pripravený rozhodnúť o organizovaní štátneho pohrebu. Rozhodnúť však mali Paškovi pozostalí.Pavol Paška zomrel na infarkt vo veku 60 rokov. Skonal v piatok dopoludnia v areáli Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice. Paška bol predsedom parlamentu dvakrát. Do roku 2016 bol aj podpredsedom Smeru-SD.