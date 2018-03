R. Fico prišiel medzi svojich poslancov, pre médiá sa nevyjadril

Bratislava 14. marca (TASR) - Ani druhý deň po zasadnutí Republikovej rady Mosta-Híd, z ktorej vzišla požiadavka na predčasné voľby, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) verejnú reakciu ku stanovisku koaličného partnera neposkytol. V stredu prišiel premiér do parlamentu na zasadnutie poslaneckého klubu Smeru-SD, novinárom sa však opäť vyhol.Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž novinárom povedal, že v Smere-SD čítajú uznesenie Mosta-Híd ako stanovenie dvoch možností. A to buď predčasné voľby, alebo zásadná rekonštrukcia vlády. Most-Híd oficiálne deklaroval, že ak nevznikne dohoda na predčasných voľbách, odchádza z koalície.priznal Číž s tým, že koaliční partneri rokujú desiatky hodín a hovorí sa aj o výmene premiéra, ale k zmenám názorov dochádza často.Za zásadný moment označil Číž pondelkové (19.3.) hlasovanie o dôvere vláde.povedal Číž a uistil, že Smer-SD vyslovenie nedôvery vláde nepodporí. Ako sa zachovajú koaliční partneri, zatiaľ nevie.Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v pondelok (12.3.) oznámil, že jeho strana chce rokovať o predčasných parlamentných voľbách so SNS, keďže premiér Fico takúto možnosť odmieta. Ak rokovania nebudú úspešné, Most-Híd odíde z koalície.Líder SNS Andrej Danko deň na to deklaroval, že akékoľvek úvahy o stanovení termínu predčasných parlamentných volieb sú nateraz predčasné a SNS o nich bude rokovať až vtedy, ak dôjde k pádu vlády, resp. jej nefunkčnosti, prípadne k nefunkčnosti koalície. Danko zároveň berie na vedomie rozhodnutie koaličného partnera Most-Híd, že rekonštrukcia vlády je už uzavretá možnosť. A vníma, že bugárovci nepovažujú demisiu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) za dostatočnú.