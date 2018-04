Pellegrini a Saková:Dočasný šéf PZ by mal byť pre verejnosť prijateľný

Bratislava 26. apríla (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude osobne dohliadať a konzultovať s novou ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD) výber dočasného policajného prezidenta po odchode Tibora Gašpara, ktorý bude viesť Policajný zbor (PZ) SR dovtedy, kým sa podľa nových pravidiel nevyberie nový policajný prezident. Oznámil to Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii po tom, čo prezident SR Andrej Kiska vymenoval Sakovú do funkcie.Saková sľúbila, že sa pokúsi vrátiť polícii dôveru ľudí. Potvrdila, že má vytipovaných niekoľko osôb, ktoré by dočasne mohli šéfovať policajnému zboru.povedala Saková s tým, že pri výbere konkrétneho mena sa bude radiť s premiérom. Pellegrini spolu so Sakovou uistili, že dočasný šéf policajného zboru bude človek,Pellegrini považuje Sakovú za človeka na správnom mieste a verí, že o tom presvedčí aj okolie.povedal premiér s tým, že novú ministerku pozná veľmi dobre.zdôraznil Pellegrini.reagovala na Pellegriniho slová Saková. Vie, že ju čakajú ťažké úlohy a chce ich plniť kompetentne. Tvrdí, že ma dostatok skúseností s rezortom. Saková vníma nespokojnosť ľudí s jej menom.dodala.Prezident SR Andrej Kiska sa po vymenovaní Sakovej nechcel už k záležitosti vyjadrovať. Tento týždeň však uviedol, že nie je so Sakovej nomináciou spokojný, ale keďže nemá na výber, vymenuje ju. Túto nomináciu považuje za premrhanú príležitosť.Sakovú navrhol za ministerku vládny Smer-SD, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker, rezort dočasne viedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Drucker rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara.