Protokolistka: Portrét prezidenta SR symbolicky preukazuje úctu úradu

Bratislava 13. júna (TASR) - Portrét prezidenta SR symbolicky preukazuje úctu prezidentskému úradu, istým spôsobom aj osobne tomu, kto tento úrad zastáva. Myslí si to odborníčka na protokol Katarína Diková Strýčková.uviedla pre TASR.Odborníčka na protokol si tiež myslí, že aj pomocou symbolov a následnou diskusiou o hodnotách demokracie, ako aj dôležitosti slobody a pravdy,V súvislosti s portrétom prezidenta SR ďalej uviedla, že zvykom sú neutrálne rámy so sklom a papierovou paspartou okolo fotografie. "vysvetlila Diková Strýčková.Pripomína, že oficiálny portrét hlavy štátu sa vešia do mnohých rôznych miestností úradov a škôl s rôznym usporiadaním a nábytkom. Podľa odborníčky na protokol sa vešia na viditeľné, symbolicky najčestnejšie miesto, do primeranej výšky. "" opísala.