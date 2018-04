Sulík: SaS predstaví tieňovú vládu na jesennej programovej konferencii

PREČÍTAJTE SI AJ: Rozhovory o povolebnej spolupráci opozičných strán nepokračujú

Žilina 7. apríla (TASR) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstaví tieňovú vládu pravdepodobne na jesennej programovej konferencii. Predseda SaS Richard Sulík to povedal v príhovore k delegátom na sobotňajšom kongrese strany v Žiline.povedal Sulík.Zároveň zdôraznil, že SaS pôjde do volieb samostatne.podotkol líder SaS.Až po voľbách bude podľa neho SaS hľadať programovú zhodu so stranami, s ktorými sa pokúsi vytvoriť funkčnú vládu.dodal Sulík.