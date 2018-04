SaS: Gajdoša sa bude na výbore pýtať, prečo zrušil tender na 3D radary

Bratislava 13. apríla (TASR) – Členovia parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Ľubomír Galko a Milan Laurenčík (obaja SaS) chcú na najbližšom zasadnutí výboru žiadať ministra obrany Petra Gajdoša (SNS), aby vysvetlil príčiny zrušenia medzinárodného tendra na 3D radary. Poslanci o tom informovali v piatok prostredníctvom tlačovej správy.Ukončenie medzinárodného tendra oznámil vo štvrtok (12.4.) Gajdoš, dôvodom je, že za takmer tri roky neviedol k výsledku. Vláde bude navrhovať, aby radary kúpila formou medzivládneho kontraktu, okrem 3D radarov stredného dosahu chce do nákupu zahrnúť aj radary malého a krátkeho dosahu. V SaS sa domnievajú, že takýto postup je v rozpore s bezpečnostnými záujmami Slovenska, ktorým Gajdošova SNS podľa opozičnej strany nadradila "kšefty a provízie".kritizovala SaS rozhodnutie ministra obrany. Okrem vysvetlenia chce Galko a Laurenčík žiadať na výbore od Gajdoša aj správu o technických spôsobilostiach Ozbrojených síl SR pri ochrane slovenského vzdušného priestoru.Ministerstvo obrany vypísalo súťaž v júni 2015, šéfom rezortu bol vtedy Martin Glváč (Smer-SD). Argumentom bolo, že armáda má zastarané vojenské radary sovietskej výroby, ktorým sa končí životnosť a pre sankcie voči Rusku ich nie je možné servisovať. Predpokladaná hodnota zákazky bola 60 miliónov eur bez DPH. Rezort chcel nakúpiť tri 3D radary stredného dosahu s tým, že dva majú byť dodané do konca roku 2016 a tretí do konca roku 2020. V zmluve by mala byť aj opcia na prípadný štvrtý radar.