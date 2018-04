T. Drucker: Obvinenia I. Matoviča rezolútne odmietam

Bratislava 9. apríla (TASR) - Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) rezolútne odmieta vykonštruované obvinenia lídra OĽaNO Igora Matoviča o tom, že jeho manželka nadobudla pozemky pod cenu a tvrdí, že podnikanie jeho ženy je postavené rýdzo na trhových princípoch. Drucker zároveň uisťuje, že jej podnikanie nie je v žiadnom prípade nijako spojiteľné s jeho pôsobením v akejkoľvek verejnej funkcii.napísal jeho tlačový odbor s tým, že minister je kedykoľvek pripravený na porovnanie dodávok a plnenia vo vzťahu k spoločnosti Rempo do Slovenskej pošty počas jeho pôsobenia ako predsedu predstavenstva s plnením pred jeho nástupom čo do rozsahu a vysúťažených cien.uviedlo ministerstvo.Podľa rezortu podnikanie Druckerovej manželky v území Špačince (okres Trnava) bolo realizované s cieľom rezidenčnej výstavby na komerčné účely. "vysvetľuje Drucker.Čo sa týka pozemkov v extraviláne mesta Trnava, v tomto prípade ide podľa jeho slov o ornú pôdu, ktorá je v súčasnosti poľnohospodársky užívaná, a na ktorej územný plán neumožňuje žiadnu výstavbu.dodal.Majitelia a konatelia spoločnosti Rempo Klára Dvorecká a Stanislav Baláž označili Matovičove slová za 'vyfabulované konštrukcie'.uviedli.Matovič vyhlásil, že Drucker a jeho manželka získali pozemky pri Trnave a v samotnom meste za desatinu ich trhovej hodnoty. Ušetriť tak mali až 1,38 milióna eur, ktoré tak skončili v ich peňaženke. Druckera vyzval, aby zverejnil všetky dokumenty k tomu, ako pozemky nadobudol.odkázal Matovič, ktorý na tlačovej konferencii ukázal viacero dokumentov a listov vlastníctva.Podľa Matoviča Drucker najskôr ako šéf Slovenskej pošty podpísal s firmou Rempo viaceré dodávateľské zmluvy. Neskôr mala jeho manželka získať od spoločnosti s rovnakými majiteľmi, ako má Rempo, pozemky pod cenu v Špačinciach a v Trnave. Šéf OĽaNO sa preto pýtal, či išlo o úplatok za to, že bol Drucker tak veľmi štedrý a zatajoval zmluvy s firmou Rempo.dodal Matovič.