Drucker: Rozhodnutie som urobil napriek želaniu zostať v zdravotníctve

Bratislava 20. marca (TASR) – Rozhodnutie prijať ponuku dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a strany Smer-SD na post ministra vnútra urobil súčasný minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) napriek svojmu želaniu zostať v rezorte zdravotníctva. Drucker to uviedol vo svojom stanovisku.povedal Drucker. Doplnil, že je presvedčený, že každý má povinnosť sa aspoň pokúsiť zlepšiť túto situáciu.Pellegrini v utorok navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera. Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Pellegrini to povedal novinárom po tom, čo sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu (21.3.) doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na ostatných pozíciách podľa neho nebudú.