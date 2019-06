Zuzana Čaputová sa ujme úradu prezidentky SR

Slovensko čaká veľký deň.

Bratislava 15. júna (TASR) - Zuzana Čaputová sa v sobotu ujme úradu prezidentky SR. Vo funkcii vystrieda Andreja Kisku. Sľub zloží na slávnostnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v Bratislave. Po tomto akte bude nasledovať inauguračný príhovor, v ktorom Čaputová predstaví svoju víziu výkonu verejnej služby vo funkcii hlavy štátu. TASR o programe inaugurácie informovali z Kancelárie prezidenta SR.



Prezidentka sa následne presunie pred historickú budovu Slovenského národného divadla, kde pozdraví nastúpené jednotky Ozbrojených síl SR. Do bratislavského Dómu sv. Martina prejde prezidentka v sprievode rodiny pešo cez Panskú ulicu, kde bude mať priestor pozdraviť ľudí. Následne sa uskutoční slávnostná bohoslužba slova Te Deum v Katedrále sv. Martina. Program bude pokračovať príchodom do Prezidentského paláca a symbolickým prevzatím úradu od prezidenta Andreja Kisku.



V sobotný podvečer Čaputová položí veniec k pamätníku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam železnej opony na bratislavskom Devíne. Cestou z Devína položí kyticu aj na hrob prvého prezidenta SR Michala Kováča na bratislavskom Ondrejskom cintoríne. Deň inaugurácie ukončí nová prezidentka SR slávnostnou recepciou v budove Slovenskej filharmónie.



Zuzanu Čaputovú zvolili občania SR v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 30. marca. Slovensko malo dosiaľ štyroch prezidentov. Prvým bol Michal Kováč, ktorého však volil parlament. Priamo si občania volili hlavu štátu prvýkrát v roku 1999, vybrali si Rudolfa Schustera. Po ňom bol dvakrát na čele štátu Ivan Gašparovič a dosiaľ posledným prezidentom je Andrej Kiska. Funkčné obdobie mu uplynie, keď bude inaugurovaná jeho nástupkyňa Čaputová.



Zuzana Čaputová, rodená Strapáková, sa narodila 21. júna 1973 v Bratislave. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1996. Výrazne sa angažovala v kauze pezinskej skládky, ktorá sa začala koncom 90. rokov 20. storočia.



V roku 2016 jej udelili prestížnu Goldmanovu environmentálnu cenu, nazývanú aj Nobelova cena za ekológiu. Angažovala sa tiež v zbere podpisov pod petíciu požadujúcu zrušenie Mečiarových amnestií. V septembri 2017 oznámila odchod z tímu Via Iuris a pokračovanie v advokátskej praxi, v rámci ktorej sa naďalej venovala environmentálnym témam.



Právnička a občianska aktivistka Zuzana Čaputová kandidovala na post prezidentky Slovenskej republiky za mimoparlamentnú stranu Progresívne Slovensko.