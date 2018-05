V 8. kole Fortuna ligy vyhral Ružomberok nad Slovanom

8. kolo skupiny o titul



MFK Ružomberok – Slovan Bratislava 1:0 (1:0)



Gól: 33. Gešnábel. Rozhodovali: Kráľovič - Weiss, Hrmo, ŽK: J. Maslo, Daniel, Kochan – Bajrič, 1148 divákov



Ružomberok: Macík – Jonec, J. Maslo, Menich, Pikk – Qose, B. Ľupták - Daniel, Gešnábel (46. Kostadinov), Gál-Andrezly (81. Kochan) – Gerec (73. Čapek)



Slovan: Šulla – Čikoš, Bajrič (72. Vittek), Božikov, Sekulič – Nono – Savičevič (24. De Kamps), Hološko, Holman, Cmiljanič (58. Moha) – Šporar



Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: „Bol to taký zdravý športový revanš po 'pohári'. Zo všetkých strán sme počúvali, že Slovan sme v tejto sezóne ešte neporazili. Chalani boli tak nastavení, že dajú do zápasu energiu, aj kvalitu. Z našej strany to bol veľmi slušný výkon. Súpera sme do ničoho nepustili. Aj tie dve strely na bránu boli málo nebezpečné. Mužstvo pracovalo kvalitne v defenzíve, tiež v ofenzíve. Mali sme dostatok šancí na to, aby výsledok bol ešte lepší, aby bol vyšší gólový rozdiel. Víťazstvo nad Slovanom si veľmi ceníme. Držíme mu však palce, aby skončil do 3. miesta, aby sme si trošku sezónu predĺžili.“



Martin Ševela, tréner Slovana: „Z našej strany to absolútne nebol dobrý zápas, mojim hráčom chýbala mentalita, čo ma samozrejme veľmi mrzí. Nebola energia, vášeň spred štyroch dní, z finále Slovenského pohára. Napriek tomu, že hráčom sme pred stretnutím zdupľovali, že každý ligový zápas je dôležitý. Po nejakom čiastkovom úspechu je potrebné, aby sme znovu prepli na ligu a pokračovali vo výkonoch, ktoré sme predvádzali. Dnes sme sa k tomu ani nepriblížili, s dvomi strelami na bránu sa nedá zvíťaziť. Nebola dobrá ponuková činnosť stredových hráčov, preto sme nemohli ukázať svoju hru smerom hore. Vôbec sa nám krídla nepresadili. Tým pádom Šporar nedostával také lopty, akoby potreboval. Ťažko sa mi to hodnotí. Ružomberok vyhral zaslúžene.“



8. kolo skupiny o udržanie



FC Nitra - MFK Zemplín Michalovce 1:3 (1:1)



Góly: 20. Machovec - 38. Šimčák, 51. Koscelník, 84. Bragin. Rozhodovali: Horváth – Vorel, Jankovič, ŽK: Križan, Machovec - Kavka, divákov



Nitra: Hroššo – Kuník, Križan, Niba, Farkaš – Charizopulos (52. Fábry), Šimončič, Machovec – Militosjan (65. Valenta), Vestenický, Kotrík (79. Ngeyitala)



Michalovce: Bieszczad – Žofčák, Kavka, Carrillo, Šimčák – Bednár (74. Turik) – Koscelník, Niši, Kovaľ, Kolesár (88. Jankauskas) – Sulley (46. Bragin)



8. kolo skupiny o udržanie sa



FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:1 (2:1)



Góly: 9., 40.+, 90.+ Castaňeda (druhý z 11 m) - 40. Paixao da Silva. Rozhodovali: Somoláni – Kováč, Žákec, ŽK: Chacón, Ranko, Zezinho - Pintér, ČK: 45. Kotula (Zlaté Moravce), 793 divákov



Senica: Holec – Ranko, Práznovský, Villarraga – Herrera, Richtárech, Zezinho (83. Lupták), Cuadros (74. Krč), Brašeň – Chacón (66. Vaščák), Castaňeda



Zlaté Moravce-Vráble: Čočišvili – Kotula, Nikolić, Pintér, Chren - Bariš (77. Cleber) - Orávik, Harba, Paixao da Silva, Bartolomeu (70. Duga) – Urgela (46. Pleva)



1. FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová 1:1 (0:1)



Góly: 85. Udeh - 21. Njire. Rozhodoval: Glova, ŽK: Streňo, Keresteš, Bartek, Luberda - Krivák, Viazanko, Leško, 260 divákov.



zostavy a striedania:



1. FC Tatran Prešov: Lukáč - Bartek, Luberda, Prikryl, Petko - Dzurík, Keresteš, Katona (60. Kraľovič), Streňo (85. Udeh) - Gatarič, Hošek (75. Dupkala)



FK Železiarne Podbrezová: Kuciak - Turňa, Djordjevič, Krivák, Viazanko - Sedláček, Baez - Leško, Njire (76. Tereščenko), Bernadina (66. Breznaník) - Wiezik

Ružomberok 5. mája (TASR) - Po úvodnej „rozbehovej“ fáze, viac futbalového apetítu a chcenia bolo na domácich kopačkách. V 12. min po rohovom kope Daniela a J. Maslo z prvej sproboval ohroziť bratislavskú bránu, no o pár decimetrov ju minul. O tri minúty neskôr Gešnábel sa predral do šestnástky hostí a Šulla skrotil Ružomberčanovu ľavačku. V 19. min priamy kop J. Masla z 25 m bol bezproblémovou záležitosťou pre gólmana „belasých“. V 29. min po peknej akcii Gála-Andrezlyho a Daniela mohol skóre otvoriť Gerec, lenže tiesnený zblízka netrafil bránu. V 33. min sa už domáci priaznivci dočkali, spoza „veľkého vápna“ si streleckú parketu nahotoval Gešnábel a tečovaná lopta skončila v pravom dolnom kúte bratislavskej svätyne. V 38. min vydarenú individuálnu akciu predviedol Daniel, sám aj zakončoval a Šulla úspešne ratoval svoj tím.Druhé dejstvo dlho bolo len medzišestnástkové. Na prvý vzruch sa čakalo do 74. min, keď sa Liptákom naskytla veľká šanca na druhý gól. Čapek sa rútil na bránu hostí, spätnou prihrávkou loptu posunul Danielovi, ten ešte Qosemu, tomu však strela v gólovej pozícii absolútne nesadla. Ružomberok zaslúžene dokráčal k svojmu druhému víťazstvu v nadstavbovej časti o titul.V úvodnej štvrťhodine diváci pod Zoborom veľa vzruchu nevideli, dianie sa odohrávalo medzi šestnástkami. V 20. minúte však Machovec napriahol spoza šestnástky a strelou pod brvno poslal Nitru do vedenia. V 35. minúte mohli domáci pridať gólovú poistku, no Vestenický opečiatkoval žrď. Michalovčanom sa ešte do prestávky podarilo vyrovnať, keď Žofčákov center posunul Kolesár na nabiehajúceho Šimčáka, ktorý rozvlnil sieť. Šesť minút po zmene strán už hostia viedli po pohotovej strele Koscleníka k žrdi. Triumf Michaloviec spečatil v 84. minúte hlavou striedajúci Bragin.Na Záhorí sa hral svižný ofenzívny futbal. Už v 5. minúte pohrozili hostia, keď sa v 16-ke presadil Bariš, jeho tvrdú strelu Holec vyrazil. ViOn vstúpil do stretnutia aktívnejšie, v 9. minúte ho schladili domáci vydarenou akciou, kedy Práznovský poslal loptu za obranu Castaňedom, ten si obhodil zle vybiehajúceho brankára a loptu poslal do prázdnej brány. Hostia sa snažili o vyrovnanie a opticky mali viac z hry. Ďalekonosnou strelou sa prezentoval v 17. minúte kapitán Chren, Holec loptu vyrazil na rohový kop. V 34. minúte mal na kopačke vyrovnanie da Silva, z výbornej pozície z hranice 16-ky mieril vedľa. Na druhej strane pálil Herrera a brankár loptu musel vyraziť na rohový kop. V 40. minúte sa hosťom podarilo vyrovnať, kedy da Silvovu strelu tečoval obranca Senice. Do kabíny išli Záhoráci s jednogólovým vedením, keď po faule Kotulu na Chacóna v pokutovom území išiel obranca po ČK predčasne pod sprchy a nariadenú penaltu Castaňeda premenil.Aj v druhom polčase sa hral výborný futbal. Hostia bojovali a vôbec nebolo vidieť rozdiel v poli. V 47. minúte Brašeňova strela išla tesne vedľa. O desať minút Chacón vysunul Castaňedu, ten išiel sám na bránkára, ten výborným zákrokom loptu nohami vyrazil. Záhoráci mohli streliť gól aj v 63. minúte, kedy prudký Herrerov center si takmer vrazil do vlastnej siete Bariš, hostí od gólu zachránil výborný zákrok brankára. Hostia sa herne snažili, ale do zakončenia sa dostali až v závere. Ešte predtým v 71. minúte bol v ďalšej gólovke Castaňeda po prihrávke Brašeňa. Potom sa dvoch zakončení dostali hostia. Bartolomeua vychytal Holec a hlavička Nikoliča išla vedľa. V závere sa hrali hostia vabank. Krčova strela v dobrej pozícii letela nad, ale v nadstavenom čase Záhoráci strelili poisťovací tretí gól, keď Herrera vysunul najlepšieho hráča zápasu Castaňedu, ten išiel od polovice ihriska sám na opustenú bránu a loptu poslal do odkrytej brány. Venezuelský legionár bol hráčom zápasu, hýril pohybom a okrem hetriku bol aj v ďalších gólových šanciach. Záhoráci si víťazstvom priblížili barážovú 11. priečku o všetkom sa môže rozhodnúť v budúcom domácom zápase s Prešovom.Lepšie mohli začať domáci, ale Hošek bol v 5. minúte tiesnený, keď sa snažil zakončiť hlavou. Omnoho nádejnejšie vyzerala situácia o tri minúty, keď po rohovom kope hlavičkoval domáci Luberda, ale ani on nebol úspešný. Dianie v prvom polčase divákov príliš nenadchlo, ale spokojnejší po ňom boli hostia. Tí išli do vedenia v 21. minúte, keď Njire strelou z hranice šestnástky obstrelil prešovského brankára Lukáča - 0:1. Ďalšiu vážnejšiu príležitosť na gól si už tímy v prvom polčase nevypracovali, na čom mali zásluhu najmä dôsledné defenzívy a aj viaceré nepresnosti v útočných snahách.Krátko po zmene strán v 48. minúte spravil chybu hosťujúci Turňa, Katona však po spolupráci s Hošekom nedokázal ideálne zakončiť a hostia si vydýchli. V ďalších minútach druhého dejstva diváci videli najmä medzišestnástkový futbal, v ktorom sa ofenzívne snahy tímov končili ešte pred pokutovým územím. Viac sa však hralo na polovici Podbrezovej a Prešovčania sa dočkali v 85. minúte. Udeh po pár sekundách na trávniku ideálne zareagoval na center Dupkalu z priameho kopu a vyrovnal na 1:1. Obrat v podaní Tatrana mohli v závere dokonať Kraľovič aj Dupkala, ale svoje šance nepremenili. Prešovčania ostávajú po 30. odohraných zápasoch na poslednom 6. mieste skupiny o záchranu s trojbodovom stratou na Senicu. Ani postavenie Podbrezovej sa nezmenilo a naďalej je na 3. priečke.