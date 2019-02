Poznáme nových basketbalistov roka

Prečítajte si aj: V Sieni slávy slovenského basketbalu máme tri nové mená

Najlepší basketbalisti Slovenska 2018 podľa ankety SBA:



Muži: 1. Kyle Kuric (FC Barcelona/Šp.) 289, 2. Michal Baťka (BK Inter Bratislava) 256, 3. Richard Körner (BC Prievidza) 217, 4. Milan Žiak (BK Levickí Patrioti) 211, 5. Roman Marko (DEKSTONE Tuři Svitavy/ ČR) 193, 6. Peter Sedmák (Sokoli Hradec Králové/ČR) 182, 7. Tomáš Mrviš (BK Inter Bratislava) 144, 8. Boris Bojanovský (BK Levickí Patrioti) 123, 9. Michal Čekovský (MBK Handlová) 105, 10. Stanislav Baldovský (Iskra Svit) 92 bodov



Ženy: 1. Barbora Bálintová (Arka Gdyňa/Poľ.) 219, 2. Žofia Hruščáková (Carolo Basket Charleville-Méziéres/Fr.) 203, 3. Terézia Páleníková (Šleza Vroclav/Poľ.) 146, 4. Anna Jurčenková (Arka Gdyňa/Poľ.) 107, 5. Dominika Deptová (Piešťanské Čajky) 76, 6. Sabína Oroszová (KP Brno/ČR) 53, 7. Miroslava Mištinová (MBK Ružomberok) 50, 8. Angelika Slamová (ACS Sepsi Sfantu Gheorghe/Rum.) 48, 9. Marie Růžičková (Orman Genclik/Tur.) 32, 10. Mária Felixová (Basket Lulea/Švéd.) 30 bodov

Tréner roka: 1. Natália Hejková (ZVVZ USK Praha/ČR) 157, 2. Michal Madzin (Iskra Svit) 121, 3. Štefan Svitek (Energa Toruň/Poľ. a ženská reprezentácia ČR) 92 bodov



Mládežnícky tréner roka: 1. Marek Jurík (ŠBK Junior Levice) 87 bodov



Chlapčenský talent roka: 1. Juraj Páleník (BCM Orli Prostějov/ČR)



Dievčenský talent roka: 1. Nikola Kováčiková (Georgetown University Washington/USA)



Najlepší hráč 3x3 basketbalu: 1. Ondrej Haviar (Energy team)



Najlepšia hráčka 3x3 basketbalu: 1. Romana Vyňuchalová (Déväť)



Najlepší rozhodca roka 2018: Zdenko Tomašovič (na základe rozhodnutia komisie rozhodcov SBA)



Víťazi ankety o najlepších basketbalistov roka



Ženy - muži:



1971 Eva Petrovičová – muža nevyhlásili



1972 Eva Petrovičová - Marián Kotleba



1973 Eva Petrovičová - Ivan Chrenka



1974 Božena Miklošovičová - Peter Chrenka



1975 Iveta Polláková - Stanislav Kropilák



1976 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák



1977 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák



1978 Eva Piršelová - Stanislav Kropilák



1979 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák



1980 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák



1981 Beata Renertová - Stanislav Kropilák



1982 Zora Brziaková - Stanislav Kropilák



1983 Alena Kašová - Stanislav Kropilák



1984 Alena Kašová - Stanislav Kropilák



1985 Irena Rajniaková - Juraj Žuffa



1986 Erika Dobrovičová - Juraj Žuffa



1987 Anna Janoštinová - Oto Matický



1988 Anna Janoštinová - Oto Matický



1989 Erika Dobrovičová - Oto Matický



1990 Iveta Bieliková - Jozef Michalko



1994 Erika Dobrovičová - Oto Matický



1995 Andrea Kuklová - Oto Matický



1996 Iveta Bieliková - Oto Matický



1997 Anna Kotočová - Marek Andruška



1998 Andrea Kuklová - Richard Petruška



1999 Alena Kováčová - Richard Petruška



2000 Anna Kotočová - Richard Petruška



2001 Alena Kováčová - Martin Rančík



2002 Alena Kováčová - Martin Rančík



2003 Zuzana Žirková - Štefan Svitek ml.



2005 Zuzana Žirková - Anton Gavel



2007 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2008 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2009 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2010 Zuzana Žirková - Anton Gavel



2011 Lucia Kupčíková – Anton Gavel



2012 Lucia Kupčíková – Anton Gavel



2013 Lucia Kupčíková – Radoslav Rančík



2014 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík



2015 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík



2016 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík



2017 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík



2018 Barbora Bálintová – Kyle Kuric



V rokoch 1991 - 1993, 2004 a 2006 sa anketa neuskutočnila.





Bratislava 14. februára (TASR) - Víťazmi ankety o najlepších basketbalistov za rok 2018 sa podľa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) stali Kyle Kuric a Barbora Bálintová. Pre oboch je to premiérové víťazstvo v ankete, na najvyššom stupienku vymenili Radoslava Rančíka a Žofiu Hruščákovú.Kyle Kuric sa v ankete objavil len druhýkrát a hneď z toho bolo najvyššie miesto. Rodák z americkej Indiany má slovenské korene, do reprezentácie zavítal v novembri 2017, keď pomáhal výberu trénera Ivana Rudeža v predkvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2021. Dvadsaťdeväťročný krídelník patrí k európskej špičke, čo potvrdil v lete prestupom do slávnej Barcelony. V predchádzajúcom ročníku si zahral s ruským Zenitom Petrohrad vo Final Four nadnárodnej VTB ligy a v Európskom pohári (Eurocup) sa dostal do druhého All Star tímu súťaže. Aktuálne patrí "blaugranas" prvé miesto v domácej súťaži a v Eurolige sú na piatej pozícii.Barbora Bálintová sa v tradičnej ankete v porovnaní s predošlým rokom posunula o priečku vyššie. Dvadsaťštyriročná rodáčka z Košíc bola počas celej svojej kariéry spätá s klubom Good Angels. Na východe Slovenska však tradičná značka ukončila pôsobenie, preto ju jej kroky prvýkrát v kariére zaviedli za hranice. V drese poľskej Arka Gdyňa je jej spoluhráčkou krajanka Anna Jurčenková. V roku 2018 získala na Slovensku double (ligový a pohárový titul) a s Košicami zvíťazila vo Východoeurópskej lige (EEWBL). "," povedala pre TASR držiteľka ocenenia.V kategórii tréner roka obhájila podľa očakávania prvenstvo Natália Hejková. Kormidelníčka českého ZVVZ USK Praha má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu, v Eurolige sa v sezóne 2017/2018 dostala s tímom do štvrťfinále a v lige obhájila majstrovský titul. K úspechom má nakročené aj v tomto roku, v lige zatiaľ nenašla premožiteľa a v Eurolige si stredajším víťazstvom nad Lille zabezpečila štvrťfinálovú miestenku.Mládežníckym trénerom roka sa stal Marek Jurík z ŠBK Junior Levice. Tréner juniorov získal s družstvom titul majstra Slovenska a úspešne reprezentoval klub aj na medzinárodnej scéne v Európskej mládežníckej basketbalovej lige (EYBL). V superfinále súťaže obsadil so svojimi zverencami tretiu pozíciu.Talentami roka sa stal Juraj Páleník z českého BCM Orli Prostějov a Nikola Kováčiková, hráčka americkej univerzity Georgetown. V "" basketbale obhájil prvenstvo Ondrej Haviar z tímu Energy Team a člen slovenskej reprezentácie. Medzi ženami bola prvá tiež reprezentantka Slovenska – Romana Vyňuchalová. Najlepším rozhodcom sa stal na základe rozhodnutia komisie rozhodcov SBA Zdenko Tomašovič.