Buc sa teší na popradskú spoluprácu: Dlho sme spolu nehrali

ČÍTAJTE AJ: Hokejisti SR sa v piatok na tréningu venovali najmä streľbe

Kaufbeuren 12. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti by mohli v sobotňajšom zápase proti Nemecku nastúpiť opäť s útokom Patrik Svitana, Dávid Buc, Dávid Bondra. Na uplynulých hokejových MS v Dánsku hrali v tomto zložení veľmi dobre a napokon bola táto trojica najpríjemnejším prekvapením na šampionáte.Tridsaťdvaročný Buc sedel v štvrtkovom zápase iba na tribúne, v sobotu v Garmisch-Partenkirchene by však mohol nastúpiť v útoku s oboma bývalými spoluhráčmi z Popradu. V tomto zložení absolvovali aj piatkový tréning.povedal Buc pre TASR.Podľa Buca by si Slováci do odvety mohli zobrať niekoľko dobrých vecí z prvého duelu, najmä výkon z prvej tretiny sa 32-ročnému Popradčanovi pozdával:Trojica Svitana, Buc a Bondra na piatkovom tréningu spolu konzultovala každé cvičenie, v sobotu by sa chcela predstaviť v čo najlepšom svetle.poznamenal Buc.Bývalý popradský útok by si samozrejme želal aj skórovať, zatiaľ to je v ofenzíve Slovákov po dvoch zápasoch v príprave žalostné. Na konte majú zverenci Craiga Ramsayho iba jeden strelený gól.uviedol pre TASR Buc.Vlani odohral sezónu v Slovane Bratislava v KHL, v 15 stretnutiach obliekol dres Banskej Bystrice v Tipsport Lige. Kde zakotví teraz, to ešte nevie: