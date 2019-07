Média reagujú na Tour de France, v centre pozornosti Bernal a Sagan

Úspech Petra Sagana ocenili aj západné médiá.

Paríž 29. júla (TASR) - Ohlasy médií na celkové prvenstvo Kolumbijčana Egana Bernala na 106. ročníku najprestížnejších etapových pretekov sveta Tour de France a historický úspech slovenského cyklistu Petra Sagana, ktorý získal po siedmy raz zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže a prekonal rekord, ktorý doteraz držal spoločne s Erikom Zabelom.



iDnes.cz (ČR): "Siedmykrát v histórii opanoval súťaž o zelený dres slovenský šoumen Peter Sagan. Osamostatnil sa tak na čele historických tabuliek celej Tour."



cyclingweekly.com: "Sagan je najkonzistnejší víťaz bodovacej súťaže na Tour, prešpurtoval okolo Erika Zabela, ktorý získal šesť zelených dresov. Pre superstar Bora-Hansgrohe to bol celkom tichý ročník, vyhral len jednu etapu, no jeho deväť pódiových umiestnení potvrdzuje jeho pozoruhodnú vyrovnanosť výkonov naprieč všetkými terénmi."



Eurosport: "Peter Sagan do histórie - získal rekordný siedmy dres na Tour."



BBC (Veľká Británia): "Rekordný siedmy zelený dres pre slovenského jazdca. V škole sme mnohí zvykli nosievať zelený úbor, ale spôsob, akým sa trojnásobný majster sveta Peter Sagan trvalo zaodel do zeleného, je na úplne inej úrovni."



El Universal (Kolumbia): "Nie je to žiadna fikcia a ani sen. Egan Bernal, skromný 22-ročný Kolumbijčan, dokázal premeniť na skutočnosť to, čo sa zdalo byť nemožné. Egan je zázračné dieťa. Prekonal náročné testy teplom, chladom i dažďom. Naplnil naše srdcia vlastenectvom, mnohí Kolumbijčania sa rozplakali."



El Heraldo (Kolumbia): "Veľkolepý. Brilantný. Rozhodný. Skromný. Talentovaný. Disciplinovaný. Plný snov a ambícií. Dobrý syn, brat, vnuk, dobrý Kolumbijčan. To všetko a ešte omnoho viac je Egan Bernal, ktorý vytrvalo ako titan šliapal do pedálov a vďaka nemu Kolumbia dosiahla historický triumf."



Guardian (Veľká Británia): "Pred rokom dokázal Egan Bernal na Tour držať krok s Chrisom Froomom, Geraintom Thomasom a ďalšími veľkými menami svetovej cyklistiky a už vtedy ho mnohí videli ako možného budúceho víťaza Tour. Po sérii pozoruhodných výsledkov sa dokázal už tento rok stať prvým šampiónom z Kolumbie."



Le Parisien (Francúzsko): "Na Champs-Elysées vygradovalo kolumbijské šialenstvo. Špurtérske víťazstvo Austrálčana Caleba Ewana v záverečnej etape síce na malý moment prehlušilo frenetické chorály priaznivcov Egana Bernala, ale od vrcholu Val Thorens až po finiš na najkrajšej aleji sveta sa Tour niesla v znamení do žlta odetého národa, ktorý mohol byť prvýkrát kráľovsky korunovaný."



Blick (Švajčiarsko): "Po trojtýždňovom, 3480 km dlhom dobrodružstve dosiahli najlepší cyklisti sveta svoj cieľ. Veľký deň pre Kolumbiu. Egan vyhral Tour ako prvý Juhoameričan v histórii. Kolumbia sa stala 14. krajinou, ktorá má víťaza Tour."