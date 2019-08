EURÓPSKA LIGA: Šporar si v play off želal Ajax, Greif chce dres Stocha

Bratislava 14. augusta (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava čaká v play off majstrovskej vetvy Európskej ligy UEFA 2019/20 súper zvučného mena. PAOK Solún vypadol v 3. predkole Ligy majstrov s Ajaxom Amsterdam a o účasť v skupinovej fáze EL sa pobije práve s "belasými". Hráči slovenského majstra sa napriek veľkej kvalite gréckeho klubu chcú pobiť o postup a viacerí sa zhodli na tom, že nemajú čo stratiť.Slovanisti sa meno svojho ďalšieho súpera v pohárovej Európe dozvedeli hneď po víťaznej odvete v 3. predkole EL v Dubline s Dundalkom (3:1). Zápas v Amsterdame totiž začal o pol hodinu skôr, ako duel na štadióne Tallaght.uviedol útočník Slovana Andraž Šporar.Slovinský zakončovateľ sľubuje, že sa "belasí" pobijú o postup. Favoritom dvojzápasu sú Gréci, no podľa Šporara má Slovan chuť napraviť zaváhanie z Ligy majstrov, z ktorej sa porúčal už po 1. predkole, keď ho vyradila čiernohorská Sutjeska Nikšič.Šporar silu Solúnčanov pozná, no osobnú skúsenosť s gréckym futbalom nemá.usmial sa. O tom, že Slovan môže v tomto dvojzápase prekvapiť, naznačil aj srbský legionár Alexandar Čavrič:" Chorvátsky stredopoliar v drese Slovana Marin Ljubičič však svojich balkánskych spoluhráčov upozornil, že pred prvým duelom play off je ešte na programe zápas vo Fortuna lige.Zápas Slovana s PAOK-om Solún bude mať špeciálny náboj, v gréckom mužstve totiž pôsobí od tejto sezóny slovenský reprezentant Miroslav Stoch.dodal s úsmevom brankár Dominik Greif.