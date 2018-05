Dávid Bondra s prvým gólom na MS: Môžeme sa prebojovať do štvrťfinále

Buc zaznamenal tri body: Teší ma, že som pomohol

Slovákom zahrali iba prvú časť hymny

Kodaň 10. mája (TASR) - V štvrtom zápase prelomil strelecké suchoty a rovnako ako jeho otec, aj on už na majstrovstvách sveta rozvlnil sieť. Dávidovi Bondrovi sa to podarilo pri dôležitom víťazstve nad Francúzskom 3:1 a práve pred zrakmi svojej rodiny.povedal.Dvadsaťpäťročného krídelníka prišli na šampionát do Dánska podporiť okrem otca Petra i mama a vo štvrtok už aj brat, čo mu dodalo na pohode.povedal po vydarenom zápase.V ňom hrala výborne práve popradská formácia s Patrikom Svitanom a ďalším Dávidom Bucom, ktorá sa postarala o prvé dva góly. Bondra otvoril skóre v 6. minúte po veľmi peknej kombinácii.uviedol.Ani tento triumf sa nerodil ľahko a slovenskí hokejisti oň museli bojovať až do samého konca.Slováci vďaka triumfu stále živia šancu na štvrťfinále, aj keď cesta doň bude ešte veľmi ťažká. Na konte majú sedem bodov, no teraz ich čakajú náročné súboje s doteraz suverénnymi Švédskom a Ruskom a na záver s Bieloruskom.dodal.Útočník Dávid Buc mal najvýraznejší podiel na výhre Slovenska vo štvrtom zápase na MS v Dánsku. Francúzom strelil gól a na ďalšie dva prihral. Na ľad ho tréner Craig Ramsay poslal aj na záverečnú power play súpera, 31-ročný útočník sa snaží dôveru splatiť čo najlepšie.Proti Francúzom začali Slováci dobre, no za stavu 1:0 nevyužili dve presilové hry, z toho jednu štvorminútovú. Súperovi neskôr odskočili na dva góly, ale záver bol dramatický.povedal Buc.V závere tretej časti strelil po samostatnej akcii krásny gól Ladislav Nagy, no francúzsky tréner si vyžiadal celú situáciu preveriť u videorozhodcu a ten potvrdil jeho zdanie. Slovenský gól padol z ofsajdovej pozície. Definitívne rozhodnutie tak prišlo až z hokejky Michala Čajkovského do prázdnej bránky, Buc si pri jeho zásahu pripísal tretí bod.Okrem Buca zaznamenal dve asistencie Patrik Svitana, Dávid Bondra pridal gól a asistenciu. Popradský útok si tak pripísal na konto sedem kanadských bodov." uviedol Buc, ktorý si prvý gól na MS bude navždy pamätať:Buca poslali tréneri na ľad aj v úplnom závere pri hre Francúzov bez brankára, čo len potvrdilo, že slovenský útočník odohral výborný zápas a tréneri mu verili.Hokejisti Slovenska si po víťaznom zápase s Francúzskom (3:1) nevychutnali celú hymnu. Organizátori totiž zahrali iba jej prvú časť.Očividne zaskočení hráči si tak po chvíľke zmätených pohľadov podali ruky so súperom a zamierili do útrob štadióna. Nepríjemnú situáciu komentoval útočník Dávid Buc:vyslaní redaktori TASR ny a wr