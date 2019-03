I. Fialková stroskotala na poslednej položke: Školácka chyba, hodnotí

Östersund 10. marca (TASR) - Ivona Fialková mala v nedeľňajších stíhacích pretekoch na MS v Östersunde vykročené za dobrým výsledkom, no práve jeho vidina ju nakoniec pripravila o úspešné umiestnenie okolo najlepšej dvadsiatky. Sama za to vinila vlastnú psychiku.Dvadsaťštyriročná slovenská biatlonistka netrafila v prvej ležke druhý terč, pri ďalšej druhý a štvrtý, no stroskotala až v záverečnej streľbe. Na tú prišla na dobrej 22. pozícii, ale štyri nesklopené terče znamenali konečné 37. miesto.povedala sklamane.Streľba v stoji jej pritom na prebiehajúcom šampionáte vo Švédsku išla. V štafetovom mixe i šprinte zvládla tri položky bez chyby a keby sa jej vydarila aj posledná v stíhačke, natiahla by čistú sériu na päť.povzdychla si.Nielen v slovenskej výprave sa objavili zažívacie ťažkosti, problémy s nimi mala aj I. Fialková.Najbližšie by sa mala predstaviť v utorňajších vytrvalostných pretekoch na 15 km (15.30 h). Keďže to bude už jej štvrtý štart za šesť dní, najdôležitejšie bude dobre zregenerovať.dodala.