Český rezort diplomacie privítal výsledky summitu USA-KĽDR

Premiér ČR Andrej Babiš vníma stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom pozitívne a dúfa, že sa podarí odstrániť riziko vojny v regióne.

Praha 12. júna (TASR) - Česká republika víta výsledky summitu USA-KĽDR a záujem oboch strán zlepšiť vzájomné vzťahy a nastoliť trvalý mier na Kórejskom polostrove. Informovalo o tom v utorok na Twitteri české ministerstvo zahraničných vecí, ktoré uvítalo aj záväzok Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) podniknúť kroky k úplnej denuklearizácii.



Podľa Babiša je Trump obchodník a snaží sa riešiť problémy. Český premiér uviedol, že ak sa "ten nedemokratický režim vzdá jadrových zbraní, tak to bude veľký úspech". "Na druhej strane, samozrejme, americké médiá ho kritizujú za to, že si s tým človekom, reprezentantom toho nedemokratického režimu, vôbec sadol za stôl," poznamenal Babiš.



"Myslím si, že je to pozitívne. Dúfajme, že sa to dotiahne do konca a v tom regióne tento historický problém, to latentné nebezpečenstvo vojny skončí. Škoda, že sme v minulosti neriešili takto aj niektorých iných diktátorov a nesnažili sme sa režimy zmeniť skôr vyjednávaním ako intervenciami," dodal český premiér podľa serveru Novinky.cz.



V spoločnom vyhlásení podpísanom po summite v Singapure sa Trump a Kim zaviazali, že KĽDR bude pracovať na úplnej denuklearizácii a USA jej za to poskytnú bezpečnostné záruky.



Spojené štáty a Severná Kórea sa tiež zaviazali, že spoločne vyvinú úsilie o zabezpečenie trvalého mieru na Kórejskom polostrove.



Išlo vôbec o prvé osobné stretnutie úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.