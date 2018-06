Reakcie slovenských politikov na summit USA s KĽDR

SaS: Summit Trump-Kim je zlou správou pre Slovensko

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenský rezort diplomacie víta uskutočnenie summitu medzi najvyššími predstaviteľmi USA a KĽDR v Singapure. Pre TASR to povedal jeho hovorca Peter Susko.vyhlásil. Pripomenul tiež, že Slovensko dlhodobo podporuje diplomatické riešenie situácie na Kórejskom polostrove mierovou cestou.V spoločnom vyhlásení podpísanom po utorkovom summite v Singapure sa Donald Trump a Kim Čong-un zaviazali, že KĽDR bude pracovať na úplnej denuklearizácii a USA jej za to poskytnú bezpečnostné záruky. Spojené štáty a KĽDR sa tiež zaviazali, že spoločne vyvinú úsilie na zabezpečenie trvalého mieru na Kórejskom polostrove. Išlo vôbec o prvé osobné stretnutie úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a vodcu KĽDR Kim Čong-una je pre Slovensko zlou správou. Ukazuje, že pre Trumpa je dôležitejšia legitimizácia diktátorov, ktorí ho chvália, ako zlepšovanie vzťahov so slobodným svetom, ktorý ho odôvodnene kritizuje. Myslí si to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).Tá pripomína, že summit sa konal v atmosfére čerstvo rozpútanej obchodnej vojny medzi USA a ich najbližšími spojencami vrátane Slovenska.konštatoval poslanec Národnej rady SR Martin Klus (SaS).Nepochybuje však o tom, že odzbrojenie na Kórejskom polostrove je globálny záujem.povedal. Vierohodnosť severokórejských diktátorov však podľa liberálov netreba preceňovať.