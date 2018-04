Podľa Babiša hnutie ANO prejavilo sa rokovaniach s ČSSD flexibilitu

PREČÍTAJTE SI AJ: Predseda ČSSD v piatok navrhne ukončenie rokovaní o koalícii s ANO

Praha 6. apríla (TASR) - Český premiér v demisii Andrej Babiš v reakcii na neúspech rokovaní o vytvorení koalície s Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD) vyhlásil, že jeho hnutie ANO na nich preukázaloBabiš podľa spravodajského servera iDNES.cz spresnil, že sociálnym demokratom ponúkol kľúčové ministerstvo spravodlivosti a potom aj ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré pôvodne nechcel obetovať. Podľa Babiša celé rokovanie s ČSSDPredseda ČSSD Jan Hamáček sa proti tomuto Babišovmu tvrdeniu ohradil. Jeho strana na rokovaniach navrhovala, že vo vláde nemusí byť ani jeden z oboch predsedov strán, ktoré rokovali o koaličnej vláde. Tento návrh však hnutie ANO odmietlo.Podľa iDNES.cz sa teraz hnutie ANO môže obrátiť na hnutie SPD Tomia Okamuru, ktoré bolo doteraz na rokovaniach zatláčané do úzadia.Spolu s komunistami a SPD má ANO v Poslaneckej snemovni 115 kresiel.Poslednou možnosťou sú predčasné voľby, ktoré odmieta prezident Miloš Zeman. Aby boli vypísané, muselo by návrh podporiť 120 poslancov.Na otázku iDNES.cz, ktorý z týchto variantov by uprednostnil, Babiš vyhlásil, že sa poradí s poslaneckým klubom ANO a požiada aj o schôdzku s prezidentom.Sociálni demokrati na piatok zvolali rokovanie predsedníctva, ktoré by malo potvrdiť krach vyjednávaní o menšinovej koaličnej vláde.Šéf opozičnej ODS Petr Fiala pre iDNES.cz uviedol, že saDodal, že Babiš je zodpovedný za súčasnú politickú krízu.Jiří Pospíšil, šéf TOP 09, si myslí, že Babiš očividne preferuje už len predčasné voľby alebo vládnu spoluprácu s extrémistami: KSČM a Okamurovou SPD.