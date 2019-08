Demonštranti na hongkongskom letisku bránili pasažierom v odlete

Letisko po pondelkovom ochromení oznámilo, že plne obnovuje svoju prevádzku.

Hongkong 13. augusta (TASR) - Prodemokratickí demonštranti blokovali v utorok pasažierov v odletových bránach v niekoľkých častiach medzinárodného letiska v Hongkongu. Stalo sa tak deň po tom, ako vzhľadom na prítomnosť tisícov demonštrantov museli na tomto medzinárodnom letisku zrušiť všetky lety.



V oboch termináloch letiska protestujúci v utorok bránili pasažierom v prístupe k odletovým bránam, aj keď niekoľkým desiatkam cestujúcich sa podarilo cez nich pretlačiť, uviedla agentúra AFP.



Letisko po pondelkovom ochromení oznámilo, že plne obnovuje svoju prevádzku. Väčšina z protestujúcich odišla krátko po polnoci a v utorok ráno sa tam nachádzalo zhruba 50 demonštrantov. Popoludní miestneho času sa však aktivisti na základe výzvy znova vrátili do priestorov letiska, aby sa zapojili do ďalšieho protestu.



Hongkonské demonštrácie a nepokoje nevykazujú žiadne znaky zoslabenia - ani dva mesiace po tom, ako ich vyvolal kontroverzný návrh zákona, ktorý by umožnil vydávanie obyvateľov Hongkongu podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.