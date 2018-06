Donald Trump a Kim Čong-un podpísali dohodu

Na záver summitu sa obaja lídri rozlúčili bez prítomnosti tlmočníkov.

Singapur 12. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un podpísali v utorok komplexnú dohodu, ktorej obsah nebol zverejnený. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Po podpise dohody šéf Bieleho domu povedal, že má so severokórejským vodcom "vynikajúci vzťah" a že ho "určite" pozve do Spojených štátov a ešte veľakrát sa s ním stretne. Vyslovil tiež presvedčenie, že v Severnej Kórei dôjde veľmi rýchlo k denuklearizácii. Okrem toho Trump označil Kima za "veľmi nadaného človeka", ktorý miluje svoju vlasť.



Singapurský summit Donalda Trumpa a Kim Čong-una odštartoval o 09.04 h miestneho času (03.04 h SELČ) podaním rúk Trumpa a Kima. Predtým, ako sa obaja odobrali na rokovania medzi štyrmi očami, na ktorých boli prítomní len tlmočníci, severokórejský vodca dal najavo, že chce otvoriť novú kapitolu v napätých vzťahoch so Spojenými štátmi.



KĽDR sa zaviazala zabezpečiť úplnú denuklearizáciu: USA dajú bezpečnostné záruky



Americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un sa na utorňajšom summite v Singapure dohodli, že Spojené štáty a KĽDR nadviažu "nové" vzťahy. Informovala o tom agentúra AP.



V spoločnom vyhlásení oboch predstaviteľov sa uvádza, že KĽDR bude pracovať na úplnej denuklearizácii a USA jej za to poskytnú bezpečnostné záruky.



Spojené štáty a KĽDR sa tiež zaviazali, že spoločne vyvinú úsilie na zabezpečenie trvalého mieru na Kórejskom polostrove.



Obaja lídri sa dohodli, že USA a KĽDR zabezpečia identifikáciu telesných pozostatkov vojnových zajatcov a okamžitú repatriáciu tých, ktoré už boli identifikované.



Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom sa konalo v utorok 12. júna v hotelovom komplexe Capella na ostrove Sentosa v Singapure.



Išlo vôbec o prvé stretnutie úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.