Kremeľ o Trumpovom mlčaní k Putinovi: Ráno múdrejšie večera

Moskva 20. marca (TASR) - To, že americký prezident Donald Trump zatiaľ nezablahoželal Vladimirovi Putinovi k opätovnému víťazstvu v prezidentských voľbách, nie je nepriateľským krokom, uviedol v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.povedal Peskov novinárom. Citovala ho agentúra TASS.Biely dom predtým vyhlásil, že Putinovo víťazstvo nie je žiadnym prekvapením a že blahoprajný telefonát od amerického prezidenta Donalda Trumpa zatiaľ nie je v pláne.Putin, ktorý vyhral nedeľné voľby hlavy štátu so ziskom takmer 77 percent hlasov, vyhlásil, že jeho krajina sa bude snažiť o konštruktívne vzťahy s inými štátmi a nezapojí sa do pretekov v zbrojení.Vladimir Putin podľa agentúry AP poznamenal, žezávisí od Ruska, ale dodal, že "sa vynasnaží zo všetkých síl vyriešiť všetky spory s partnermi s využitím politických a diplomatických prostriedkov" pri zaistení národných záujmov Ruska.