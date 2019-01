Macron neverí v nové rokovania o brexitovej dohode

Bývalý šéf britskej diplomacie a zástanca brexitu Boris Johnson naopak odporúča britskej premiérke Therese Mayovej, aby iniciovala ďalšie rozhovory s Bruselom.

Paríž/Madrid 16. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron spochybnil možnosť znovuotvorenia rokovaní o dohode upravujúcej podmienky odchodu Británie z Európskej únie. Nové rokovania s Londýnom odmietla aj španielska vláda, informovala agentúra AP.



Bývalý šéf britskej diplomacie a zástanca brexitu Boris Johnson naopak odporúča britskej premiérke Therese Mayovej, aby iniciovala ďalšie rozhovory s Bruselom.



Vyjadrenia Macrona i Madridu zazneli po tom, ako poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu drvivou väčšinou hlasov (202:432) odmietli dohodu o odchode Británie z EÚ, ktorú s Bruselom vyrokovala vláda premiérky Mayovej.



"Naozaj v toto (znovuotvorenie rokovaní) neverím, pretože my už sme zašli tak ďaleko, ako sme len mohli," vyhlásil Macron v utorok neskoro večer počas návštevy Normandie.



Britskí predstavitelia musia podľa neho musia teraz sami nájsť spôsob, ako Spojené kráľovstvo 29. marca opustí EÚ bez dohody. V tomto úsilí im francúzsky prezident zaželal "veľa šťastia".



Macron v tejto súvislosti predpovedal, že Británia požiada Úniu o poskytnutie väčšieho množstva času.



Vláda španielskeho premiéra Pedra Sáncheza v reakcii na hlasovanie britských poslancov odmietla opätovné otvorenie rokovaní s Londýnom, podľa nej by išlo o nebezpečný krok.



Zamietnutú dohodu označil Madrid za "najlepšiu možnú" a za najvýhodnejšiu pre obe strany. Zdôraznil pritom, že Španielsko sa pripravuje na zvládnutie dôsledkov prípadného neriadeného brexitu.



Exminister Boris Johnson, ktorý v máji odstúpil pre nesúhlas s Mayovej koncepciou brexitu, po utorkovom hlasovaní vyjadril presvedčenie, že Mayová by sa mala pokúsiť o ďalšie rokovania s Bruselom. Dohoda o brexite podľa neho ešte nie je mŕtva.



Zamietavé rozhodnutie britských poslancov dáva podľa Johnsona Mayovej "silný mandát ísť naspäť do Bruselu", aby opätovne prerokovala dohodu o brexite. Spojené kráľovstvo by sa však - ako uviedol - malo zároveň začať intenzívnejšie pripravovať na alternatívu odchodu z EÚ bez dohody, napísala agentúra DPA.