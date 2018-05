Prieskum: Väčšina Američanov si neželá odstúpenie od jadrovej dohody

PREČÍTAJTE SI AJ: Rúhání očakáva možné problémy po oznámení Trumpa o jadrovej dohode



Washington 8. mája (TASR) - Takmer dve tretiny Američanov (63 percent) sa domnievajú, že USA by nemali odstupovať od jadrovej zmluvy, ktorú v roku 2015 uzavrelo s Iránom šesť svetových mocností. Iba 29 percent si myslí, že Spojené štáty by mali od tejto dohody odstúpiť, vyplýva z prieskumu, ktorý pre televíziu CNN uskutočnil inštitút SSRS.Tridsaťsedem percent schvaľuje spôsob, akým prezident USA Donald Trump zvláda vzťahy s Iránom, zatiaľ čo 46 percent s týmto spôsobom nesúhlasí. Až 17 percent respondentov na to nemá žiadny názor.Podiel tých, ktorí považujú Irán za, stúpol od októbra o 10 percent - z 30 na 40 percent.Pokým vnímanie Iránu ako hrozby narastá, v prípade Severnej Kórey došlo k poklesu. Osem z desiatich hovorí, že Severná Kórea predstavuje pre USA riziko, v októbri si to myslelo až 86 percent. Podľa 78 percent Američanov je hrozbou Rusko, 65 percent si myslí to isté o Číne, informovala v utorok CNN.Očakáva sa, že Trump v utorok oznámi svoje rozhodnutie ohľadom dohody s Iránom. Dlhodobo ju kritizuje a opakovane pohrozil, že od nej odstúpi, ak nebude upravená. Európski spojenci Washington vyzývajú, aby pri dohode zotrval. Šéfovia diplomacie Francúzska a Nemecka v pondelok zdôraznili, že ich krajiny ju budú naďalej dodržiavať bez ohľadu na to, aké rozhodnutie prijmú USA.K dohode o jadrovom programe Teheránu dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa vtedajšej mienky Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.