DESIVÁ BILANCIA: Pri útoku na Kryme zahynulo 19 ľudí, zranených je 49

Zdravotníci nakladajú zranenú osobu do sanitky 17. októbra 2018 v v krymskom meste Kerč 17. októbra 2018.

Desať ľudí naďalej zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Moskva 18. októbra (TASR) - Devätnásť ľudí zahynulo a ďalších 49 utrpelo zranenia pri stredajšej streľbe na strednej škole v krymskom meste Kerč. Desať ľudí naďalej zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti. Uviedla to v stredu ruská ministerka zdravotníctva Veronika Skvorcovová, ktorú citovali ruské štátne médiá.



"Zo 68 osôb ich zahynulo 19, šesť ľudí ošetrili na mieste a zvyšok zranených previezli do nemocnice," povedala Skvorcovová pre ruskú štátnu televíziu Rossija 24.



Ministerka ďalej povedala, že pri explózii utrpelo vážne zranenia viacero ľudí. Dodala, že ich rany sú "infikované" malými časťami, ktoré obsahovala bomba. Na jednotke intenzívnej starostlivosti podľa ministerky je naďalej desať ľudí, uviedla agentúra TASS.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) predtým uviedol, že u všetkých osôb došlo k smrti v dôsledku strelných poranení, pripomenula agentúra DPA.



Incident sa odohral v stredu v popoludňajších hodinách na Kerčskej strednej odbornej škole polytechnickej (KPK), keď 18-ročný Vladislav Rosľakov, ktorý bol tamojším poslucháčom v poslednom ročníku, spustil v priestoroch budovy paľbu a následne spáchal samovraždu. Streľbe predchádzal i výbuch, ktorý nastal v školskej jedálni.



Ruské bezpečnostné úrady útok preklasifikovali z teroristického činu na masovú vraždu po tom, ako sa zistilo, že všetci zabití podľahli strelným zraneniam. Totožnosť útočníka, ktorý konal sám, určili vyšetrovatelia na základe záznamov bezpečnostných kamier rozmiestnených na chodbách školy. Krymské úrady po incidente vyhlásili trojdňový smútok.



Putin vyjadril rodinám a priateľom obetí hlbokú sústrasť a nariadil ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu pre mimoriadne situácie, ako aj ďalším orgánom, aby podnikli príslušné kroky na pomoc obetiam. Hlava štátu taktiež nariadila bezpečnostným úradom vrátane tajnej služby FSB, aby začali vyšetrovanie príčin tejto tragédie.



Kerč je vstupnou bránou na nový 19-kilometrový most, ktorý od mája spája Krymský polostrov s ruskou pevninou. Rusko anektovalo Krym od Ukrajiny v roku 2014 a zaistenie bezpečnosti na Kryme je pre Moskvu prioritou.