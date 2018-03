Socialisti chcú patovú situáciu v Katalánsku riešiť novými voľbami

PREČÍTAJTE SI AJ: Väznený Sánchez podnikol ďalší pokus o prepustenie z väzby

Barcelona 12. marca (TASR) - Španielski socialisti sa obrátili na španielsky ústavný súd s výzvou, aby vypísal nové parlamentné voľby. Hlasovanie by sa podľa ich predstáv malo konať o dva mesiace.Výzva socialistov súvisí s patovou situáciou v Katalánsku, ktoré od decembrových volieb nemá regionálnu vládu a nemôže ani hlasovať o premiérovi, keďže obaja doteraz nominovaní kandidáti - Carles Puigdemont i Jordi Sánchez - čelia vyšetrovaniu španielskou justíciou a sú buď v exile, alebo vo väzbe.Tento variant koncom minulého týždňa nevylúčil ani Madridom zosadený katalánsky expremiér Puigdemont, napísal francúzsky denník Libération.Socialisti okrem toho vyjadrili podporu vládnucej Ľudovej strane (PP), ktorá je za pozastavenie platnosti autonómneho štatútu Katalánska, podporuje hnutie proti nezávislosti tohto regiónu a trvá na zachovaní dohľadu španielskych úradov nad katalánskymi.Výsledky volieb v Katalánsku odhalili širokú priepasť medzi stúpencami a odporcami vyhlásenia nezávislosti tohto španielskeho regiónu a nepriniesli do jeho budúcnosti veľa svetla.Najviac hlasov síce získala promadridská strana Občania (Ciutadans), ale parlament ovládli strany bojujúce za nezávislosť regiónu - Spoločne pre Katalánsko (JxCat), Republikánska ľavica Katalánska (ERC) - spolu s ďalšou menšou secesionistickou stranou.JxCat a ERC minulú stredu uzavreli dohodu, že budú spoločne pokračovať v konfrontácii s Madridom. Navrhujú vypracovať ústavu "katalánskej republiky" a dať ju odsúhlasiť Kataláncom v referende. Navrhli tiež vytvoriť paralelné vládne štruktúry v Belgicku, ktorým by predsedal v exile žijúci Puigdemont.Referendum, ktoré Puigdemont vypísal na 1. októbra 2017, aby takto inicioval proces odtrhnutia sa regiónu od Španielska, následne vyvolalo ústavnú krízu.Konzervatívnu vládu španielskeho premiéra Mariana Rajoya to vtedy viedlo k rozpusteniu regionálneho parlamentu v Barcelone, nastoleniu kontroly zo strany Madridu a vypísaniu nových regionálnych volieb.Puigdemont a jeho štyria ministri následne utiekli do Bruselu, niekoľko ďalších členov jeho kabinetu bolo zatknutých.Štyria vysokopostavení a vplyvní predstavitelia hnutia za nezávislosť Katalánska sú naďalej vo vyšetrovacej väzbe. Ide o dvoch bývalých členov Madridom zosadenej vlády - Oriola Junquerasa a Joaquima Forna - a dvoch členov vplyvných spoločenských organizácií - Jordiho Cuixarta a Jordiho Sáncheza. Junqueras a Sánchez získali v decembrových voľbách poslanecké mandáty, ale španielske súdy neuznávajú ich poslaneckú imunitu.