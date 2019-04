Zelenskyj chce s Porošenkom diskutovať 19. apríla

Prečítajte si aj: Duel Porošenka so Zelenským sa bude konať v nedeľu 14. apríla



Kyjev 8. apríla (TASR) - Zabávač a kandidát na post ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že na diskusiu na kyjevský štadión Olimpijskyj príde 19. apríla, a nie 14. apríla, ako ho vyzval protikandidát v druhom kole volieb, úradujúci prezident Petro Porošenko.Podľa agentúry Ukrinform to Zelenskyj oznámil vo svojom najnovšom videoposte zverejnenom na sociálnej sieti Facebook.Zelenskyj v ňom súčasne vyzval svojich priaznivcov, aby mu do komentárov pod videom napísali otázky, ktoré by v ich mene mal položiť Porošenkovi. Vyjadril presvedčenie, že po takmer piatich rokoch Porošenkovej vlády majú Ukrajinci veľa otázok, ktoré by mu radi položili.Agentúra Ukrinform v pondelok informovala, že Zelenskyj sa stretol s lídrom ukrajinskej strany Občiansky postoj Anatolijom Hrycenkom - exministrom obrany.Hrycenko na svojej stránke na Facebooku napísal, že ZelenskyjHrycenko tiež dodal, že Zelenskyj sa veľmi zodpovedne pripravuje na debaty s Porošenkom.Spresnil, že Zelenskyj ho ubezpečil, že v prípade svojho zvolenia