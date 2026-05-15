15. ročník v novom, atraktívnejšom formáte
Odhaľujeme víťazov a vstupujeme do novej éry.
Autor OTS
Bratislava 15. mája (OTS) - Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka oslavuje 15 rokov a pri tejto príležitosti otvára novú kapitolu svojej histórie. Jubilejný ročník priniesol moderný formát Párty inovácií, ktorý spojil predstavenie najlepších produktových noviniek roka s diskusiou o trendoch, neformálnym networkingom a uvoľnenou atmosférou. Mená víťazov boli odhalené 14. mája v bratislavskej Kulturame pred viac ako 100 VIP osobnosťami slovenského obchodu a marketingu. O večernú energiu sa postaral DJ Marko Mazág.
Ak sa niečo dá označiť za súčasný trend, tak je to zdravý životný štýl. Spotrebitelia sa ešte nikdy nezaujímali o svoje zdravie tak výrazne ako dnes. Záujem, ktorý sa začal už pred pár rokmi a pandémia covidu-19 ho len umocnila, preniká do mnohých oblastí života. Zákazníci rozmýšľajú nad tým, čo si vkladajú do svojich nákupných košíkov. Čítajú etikety a siahajú po produktoch, ktoré im prinesú nejaké benefity. Tento trend reflektuje program Voľba spotrebiteľov. Tento rok si ocenenie prevzali produkty s jasnou pridanou hodnotou.
„Voľba spotrebiteľov figuruje na trhu už dlhých 15 rokov. Jej obľuba neustále rastie. Každý rok máme tú česť poukázať na to najlepšie a najviac inovatívne, čo firmy vyvinuli a na čo sú hrdé. S nimi vstupujú na konkurenčné pole – do obchodov, kde pevne veria, že si zákazník vyberie práve ich novinku. Orientácia je ale stále zložitejšia, a to vzhľadom na množstvo produktov na trhu. Preto sa aj my snažíme, možnosťou označenia víťazných noviniek pečaťou ocenenia, poukázať na tie spotrebiteľsky najatraktívnejšie,“ uvádza Veronika Trembáčová, projektová manažérka marketingového programu.
Výrobcovia mali možnosť prihlásiť svoje inovatívne produkty, ktoré uviedli na trh od januára 2025 do apríla 2026. O priazeň spotrebiteľov bojovalo 150 noviniek v 40 kategóriách. O menách víťazov rozhodol prieskum, ktorý realizovala spoločnosť NIQ na reprezentatívnej vzorke 2 000 spotrebiteľov. V dotazníku sa hodnotili atribúty produktov ako obal, chuť či funkčnosť, značka, kvalita alebo súlad produktu so životným štýlom spotrebiteľa. Práve zdravý životný štýl spôsobil, že množstvo inovácií priniesli výrobcovia proteínových tyčiniek či zdravých snackov a nápojov. V kategórii Pečivo bodovala spoločnosť Kaufland Slovenská republika so svojou novinkou K–Z lásky k tradícii Kváskový chlieb zemiakový, ktorý prináša inováciu v podobe jedlej etikety. Tá pomáha eliminovať zbytočné plasty a papierové pásky. V kategórii Mäsové snacky uspela spoločnosť MECOM GROUP s novinkou Mecom Snack, ktorá nevyžaduje chladenie a pri izbovej teplote má trvanlivosť až 45 dní. Snaha žiť zdravo však preniká aj do oblasti upratovania a spotrebitelia sa zaujímajú aj o vitalitu svojich domácich miláčikov. V kategórii Mopy si prvenstvo odniesol H₂prO od spoločnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions. Vďaka inovatívnemu systému s dvoma nádržami mop zaisťuje 100 % oddelenie čistej a špinavej vody. Produkt Churu Bites/Rolls Joint Support funkčné maškrty na podporu kĺbov pre psy od spoločnosti Inaba Foods Europe zabodoval vo svojej kategórii Maškrty pre psy. Maškrty rôznych tvarov obsahujú pridaný glukozamín pre zdravé kĺby psov a sú vyrobené zo surovín vhodných aj na ľudskú konzumáciu.
Absolútnym víťazom programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2026 sa stala novinka Ryba Košice Variácie Treskoslovenskej tresky od firmy Tauris. Produkt, ktorý nadväzuje na ikonickú chuť známu viacerým generáciám, zaujal spotrebiteľov vo variantoch s hummusom alebo jogurtom a v prieskume získal najvyššie hodnotenie.
Spomedzi víťazov jednotlivých kategórií vybrala svojho favorita aj odborná porota. Tento rok zasadala v zložení Miriam Brynzová, konzultantka NIQ, Tatiana Kapitánová, šéfredaktorka časopisu Tovar&Predaj, Hana Nováková, Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ENVI-PAK, Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ivona Pospíšilová, marketingová manažérka spoločnosti Store Media. Porotcov najviac zaujala novinka Body&Future 100% complete food od spoločnosti McCarter.
Ocenenie predstavuje pre víťazné produkty významný marketingový nástroj a podporu predaja. Podľa prieskumu spoločnosti MNFORCE, realizovanom v októbri 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov, je pre 70 % nakupujúcich pečať loga stimulom k nákupu označeného výrobku. Takmer polovica zákazníkov je ochotná priplatiť si za produkt, ktorý nesie pečať ocenenia. Skoro pätina spotrebiteľov hovorí, že ocenenie v nezávislých testoch, akým je aj tento program, je druhým motívom k nákupu produktu hneď za odporučeniami známych.
Ocenené produkty podporí rozsiahla mediálna kampaň naprieč viacerými komunikačnými kanálmi. Zahŕňa kampane v časopise Tovar&Predaj, inzercie v mesačníkoch Moje zdravie a Moja psychológia, rádiovú kampaň v Tescu, prezentáciu na Kongrese Samoška, ako aj články na portáloch Teraz.sk a Woman.sk či reklamnú kampaň na Zlacnene.sk. Víťazné produkty si uvedomujú benefity, ktoré im víťazstvo v nezávislom prieskume prináša, a mnohé sa rozhodnú využiť pečať Voľba spotrebiteľov aj vo svojich vlastných marketingových kampaniach. V minulosti tak urobili napríklad spoločnosti Mánya, dm drogerie markt, A.N.J. Distribution, Mecom, McCarter, Tesco Stores SR, Kaufland Slovenská republika či Coop Jednota Slovensko.
Jubilejný ročník potvrdil, že program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka má na slovenskom trhu stabilné miesto a pre novinky predstavuje významný nástroj podpory. Nový formát Párty inovácií zároveň ukázal, že aj prezentácia produktových inovácií môže byť modernejšia, dynamickejšia a bližšia súčasnému spôsobu komunikácie so spotrebiteľmi aj odbornou verejnosťou.
Partneri programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2026:
partneri programu: Growyo, Zväz obchodu SR
odborní partneri: NIQ, MNFORCE
partner párty inovácií: KARLOFF
partner piva: AGROSEV
partner vína: Tesco Stores SR
mediálni partneri: časopis Tovar&Predaj, Store Media, Teraz.sk,
Woman.sk, Womanman.sk, Zlacnene.sk
špeciálni partneri: Email kampane, Parilla Sound, Wau Studio
