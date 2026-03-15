Administratíva Trumpa získa okolo 10 mld. USD od investorov do TikToku
Autor TASR
Washington 15. marca (TASR) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa má podľa denníka Wall Street Journal (WSJ) získať približne 10 miliárd USD (8,71 miliardy eur) od investorov v rámci nedávno uzavretej dohody o prevzatí kontroly nad americkou divíziou TikToku, uviedli v piatok (13. 3.) zdroje oboznámené so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čínska spoločnosť ByteDance, ktorá vlastní TikTok, v januári uzavrela dohodu o vytvorení spoločného podniku (TikTok USDS Joint Venture LLC) s väčšinovým americkým vlastníctvom. To má zabezpečiť ochranu dát používateľov v USA a zabrániť zákazu aplikácie, ktorú používa viac než 200 miliónov Američanov.
TikTok USDS Joint Venture, v ktorej má ByteDance podiel 19,9 % a zvyšných 80,1 % americkí investori, má chrániť americké dáta, aplikácie a algoritmy prostredníctvom opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany súkromia. Podrobnosti o samotnom odpredaji spoločnosť ByteDance nezverejnila.
Viceprezident James David Vance v septembri uviedol, že nová americká firma bude mať hodnotu približne 14 miliárd USD.
Platba je súčasťou dohody, v rámci ktorej investori blízki Trumpovej administratíve získali kontrolu nad americkými operáciami TikToku od ByteDance, napísal WSJ. Ide o sumu nad rámec investícií, ktoré už vložili do vytvorenia novej entity pre prevádzku aplikácie v USA.
Investori, medzi ktorých patrí Oracle, Silver Lake, MGX z Abú Zabí a ďalší, zaplatili pri uzavretí dohody ministerstvu financií približne 2,5 miliardy USD a podľa WSJ majú uskutočniť ďalšie platby, až kým celková suma nedosiahne 10 miliárd USD. TikTok ani Biely dom nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o komentár.
Predstavitelia americkej administratívy tvrdia, že poplatok je oprávnený, keďže Trump zohral kľúčovú úlohu pri záchrane amerických operácií TikToku a pri rokovaniach s Čínou, ktoré viedli k uzavretiu dohody a riešili obavy zákonodarcov o národnú bezpečnosť, uviedol WSJ.
(1 EUR = 1,1476 USD)
