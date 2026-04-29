< sekcia Slovensko
NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA
Cintula čelil obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozilo mu doživotie.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. apríla (TASR) - Najvyšší súd SR potvrdil strelcovi Jurajovi Cintulovi 21-ročný trest väzenia za atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). Vinný je zo spáchania teroristického útoku. Stredajší rozsudok odvolacieho súdu, ktorý mierne korigoval právnu kvalifikáciu uloženú prvostupňovým súdom, je právoplatný.
Cintula čelil obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozilo mu doživotie. Pochybnosť o tom, že skutok spáchal, nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ho vlani odsúdil na 21 rokov väzenia za teroristický útok. Senát vtedy zdôraznil, že obžalovaný neútočil na premiéra ako na občana SR, ale vyslovene ako na predsedu vlády, s politikou ktorého nesúhlasí. Cintula sa proti rozsudku odvolal s tvrdením, že nemal v úmysle destabilizovať ústavné zriadenie SR ani exekutívu.
Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR považovala rozhodnutie prvostupňového súdu za správne a spravodlivé. Najvyššiemu súdu preto navrhovala zamietnuť odvolanie obžalovaného a potvrdiť rozsudok ŠTS. Obhajobnú argumentáciu obžalovaného považuje za účelovú.
Cintula už skôr povedal, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v máji 2024 v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil. Premiér utrpel viaceré zranenia.
Cintula čelil obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozilo mu doživotie. Pochybnosť o tom, že skutok spáchal, nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ho vlani odsúdil na 21 rokov väzenia za teroristický útok. Senát vtedy zdôraznil, že obžalovaný neútočil na premiéra ako na občana SR, ale vyslovene ako na predsedu vlády, s politikou ktorého nesúhlasí. Cintula sa proti rozsudku odvolal s tvrdením, že nemal v úmysle destabilizovať ústavné zriadenie SR ani exekutívu.
Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR považovala rozhodnutie prvostupňového súdu za správne a spravodlivé. Najvyššiemu súdu preto navrhovala zamietnuť odvolanie obžalovaného a potvrdiť rozsudok ŠTS. Obhajobnú argumentáciu obžalovaného považuje za účelovú.
Cintula už skôr povedal, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v máji 2024 v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil. Premiér utrpel viaceré zranenia.