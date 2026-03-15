< sekcia Ekonomika
BCPB oslavuje 35 rokov, zrealizovala obchody v objeme 312 miliárd eur
Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) oslavuje 35 rokov od svojho vzniku. Za ten čas zrealizovala obchody v objeme 312 miliárd eur. BCPB zohrala významnú úlohu v procese transformácie ekonomiky a rozvoja kapitálového trhu. TASR o tom informovala Viera Dvořáková z externej komunikácie BCPB.
Výročie vzniku predstavuje podľa burzy významný míľnik vo vývoji slovenského kapitálového trhu. Prvý obchod bol s dlhopisom Všeobecnej úverovej banky (VÚB). „Prvé simulované obchodovanie sa uskutočnilo o niekoľko mesiacov, v decembri 1991. Historickým momentom sa stal 6. apríl 1993, keď sa uskutočnil prvý obchod - išlo o obchod s dlhopisom VÚB,“ priblížila BCPB.
Na čele burzy boli ôsmi generálni riaditelia, ktorí sa podieľali na jej rozvoji v rôznych etapách vývoja kapitálového trhu. Počas svojej existencie burza podľa vlastných slov postupne zavádzala nové nástroje, technologické riešenia a pravidlá obchodovania. Medzi významné kroky patrilo napríklad zavedenie slovenského akciového indexu SAX v roku 1994, spustenie online obchodovania či implementácia európskej legislatívy finančných trhov, dodala.
„Slovenský kapitálový trh má potenciál zohrávať väčšiu úlohu pri financovaní domácich podnikov. Našou ambíciou je vytvárať podmienky pre jeho ďalší rozvoj a pre širšie zapojenie investorov. Prirodzeným smerovaním do budúcnosti je užšia regionálna spolupráca, lepšie prepojenie s európskym kapitálovým trhom a vytváranie príležitostí pre emitentov aj investorov,“ uviedol Lukáš Bonko, generálny riaditeľ BCPB.
Burza je členom Federácie európskych búrz a je zapojená do projektu spolupráce ôsmich búrz pod záštitou Európskej banky pre obnovu a rozvoj, zameraného na rozvoj kapitálových trhov v regióne, prehlbovanie prepojenia trhových infraštruktúr a posilnenie spolupráce medzi európskymi burzami a centrálnymi depozitármi, priblížila.
BCPB je zároveň súčasťou projektu EuroCTP a patrí medzi jeho akcionárov. Jeho cieľom je vytvoriť jednotný európsky prehľad o obchodovaní, ktorý zlepší dostupnosť údajov o cenách a objemoch obchodov, zvýši transparentnosť trhu a podporí informovanejšie investičné rozhodovanie.
