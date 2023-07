BPS Park sa chce obrátiť na súd, Bratislava na neplatnosti zmlúv trvá

Bratislava 11. júla (TASR) - Súkromná spoločnosť BPS Park, ktorá prevádzkuje viac ako 17 rokov parkovanie v časti bratislavského Starého Mesta, plánuje využiť všetky dostupné právne prostriedky na ochranu svojich práv. Potvrdila to pre TASR. Hovorí, že postupom mestskej časti a hlavného mesta dochádza k ich ohrozeniu, respektíve porušeniu. Hlavné mesto si za svojím konaním stojí a trvá na neplatnosti zmlúv. Parkovacie miesta preberá do správy, majú sa stať súčasťou novej zóny regulovaného parkovania Centrum - Panenská.



"Naša spoločnosť od začiatku deklarovala ochotu a aj naďalej má záujem na dosiahnutí mimosúdneho urovnania vzniknutej situácie. Ak vedenie samosprávy svoj doterajší postoj nezmení, nebudeme mať inú možnosť, ako sa dovolávať ochrany svojich práv na súde," skonštatovala BPS Park odvolávajúc sa na nekomunikovanie zo strany oboch samospráv.



Spoločnosť je presvedčená, že hlavné mesto i mestská časť sa rozhodli ignorovať základnú právnu zásadu, a to dodržiavanie uzavretých a trvajúcich zmlúv. Obaja jej zmluvní partneri podľa nej podnikajú koordinovane kroky, ktoré majú vo výsledku znemožniť plnenie oboch zmluvných záväzkov, a to počínajúc augustom. "Napriek tomu, že uzavreté zmluvy neboli doteraz ukončené a tieto trvajú i naďalej," podotkla BPS Park. Práve 31. júla má byť podľa magistrátu spustená nová regulovaná zóna PAAS v Starom Meste.



Bratislavský magistrát považuje naďalej zmluvy za absolútne neplatné právne úkony. Argumentuje vlastným právnym posúdením a súdnym rozhodnutím v obdobných prípadoch. Neplatnosť zmluvy hlavného mesta mala byť podľa jeho hovorcu Petra Bublu potvrdená aj predbežným právnym názorom súdu. "Na obe zmluvy sa preto nahliada, ako keby nikdy neboli uzatvorené," uviedol pre TASR Bubla.



Hlavné mesto ako legitímny vlastník dotknutých miestnych ciest preto podľa neho nemôže tolerovať stav, kedy je parkovací systém na území plánovanej zóny PAAS prevádzkovaný v rozpore s právnym stavom. Pôsobenie súkromnej spoločnosti preto nie je do budúcna možné. Mesto zároveň podľa Bublu nemá ani povinnosť rešpektovať súkromný zmluvný vzťah medzi klientmi a BPS Park. Napriek tomu sa obe samosprávy rozhodli prijať viacero opatrení, ktorých cieľom je čo najviac vyjsť v ústrety aj klientom BPS Park. Ide napríklad o kompenzáciu nevyčerpaného obdobia rezidentských kariet, dobehnúť chcú nechať aj platnosť vyhradených parkovacích miest.



Voči postupu samosprávy pri zavádzaní jednotnej parkovacej politiky v Starom Meste vzniesli na ostatnom rokovaní miestni poslanci viaceré výhrady. Naznačili, že pri predkladaní a schvaľovaní materiálov mohli byť zo strany vedenia mestskej časti uvedení do omylu. Poukázali na to, že pôvodne bolo odkomunikované to, že zóna PAAS sa spustí až po skončení zmluvy s BPS Park. Kritizovali podľa nich ignorovanie zmluvy. "Aj zlé zmluvy treba rešpektovať," podotkol miestny poslanec Radoslav Števčík.



Starosta Starého Mesta Matej Vagač poznamenal, že zmluva so spoločnosťou je stále platná, mestská časť ju nevypovedala. Podotkol, že samospráva nijako nepochybila. Miestne zastupiteľstvo len schválilo návrhy zón, následne sa hlavné mesto rozhodlo, že z nich ako prvú zareguluje predmetnú zónu, kde je aj BPS Park.