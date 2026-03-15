Brent v piatok druhý deň po sebe uzavrel nad hranicou 100 USD za barel
Ceny čierneho zlata rastú napriek krokom USA a ich spojencov na zmiernenie tlaku na trhu.
New York 15. marca (TASR) - Ceny ropy majú za sebou ďalší týždeň rastu. Severomorská ropa Brent v piatok (13. 3.) druhý deň po sebe uzavrela nad hranicou 100 USD (87,14 eura) za barel (159 litrov). Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, pre ktorý je doprava cez Hormuzský prieliv prakticky zastavená. TASR o tom informuje na základe správy CNBC
Májový kontrakt na severomorskú ropu Brent v piatok stúpol o 2,67 % na 103,14 USD za barel. Brent vo štvrtok (12. 3.) prvýkrát od augusta 2022 uzavrel nad hranicou 100 USD za barel. Aprílový kontrakt na americkú ropu WTI si polepšil o 3,11 % a uzavrel na 98,71 USD za barel.
Ceny čierneho zlata rastú napriek krokom USA a ich spojencov na zmiernenie tlaku na trhu. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) súhlasila s uvoľnením 400 miliónov barelov zo strategických zásob, čo je najväčší podobný krok v histórii. USA zároveň udelili Indii 30-dňovú výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy.
Obchodníci naďalej sledujú predovšetkým vývoj na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump signalizoval, že rýchle ukončenie konfliktu s Iránom nie je na obzore. „Máme bezkonkurenčnú palebnú silu, neobmedzenú muníciu a dostatok času,“ vyhlásil Trump.
Cena Brentu v uplynulom týždni vzrástla približne o 10 %. V týždni predtým sa posilnila o 27,9 %, čo bol jej najprudší týždenný nárast od pandémie v roku 2020. WTI, ktorej cena v predchádzajúcom týždni zaznamenala najvýraznejšie zvýšenie od roku 1983, ukončila tento týždeň s rastom o viac ako 8 %.
(1 EUR = 1,1476 USD)
