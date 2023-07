Bundesbank:Nemecká ekonomika sa pravdepodobne vrátila k miernemu rastu

Berlín 17. júla (TASR) - Nemecká ekonomika sa v 2. štvrťroku pravdepodobne vrátila k miernemu rastu. Súkromná spotreba sa po prudkom poklese stabilizovala, trh práce si udržal dobrú kondíciu, mzdy sa výrazne zvýšili, pričom sa ďalej nezintenzívnil rast cien, uviedla v pondelok nemecká centrálna banka (Bundesbank) v pravidelnej mesačnej správe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V prvých troch mesiacoch tohto roka roka sa Nemecko dostalo do technickej recesie, za ktorú sa zvyčajne považuje medzikvartálny pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v dvoch štvrťrokoch po sebe. Jednou z hlavných príčin bola vysoká inflácia, ktorá utlmila výdavky domácností, čo zabrzdilo širšiu ekonomiku. Obmedzený zahraničný dopyt zase negatívne vplýval na aktivity v priemysle.



Bundesbank koncom júna upozornila, že oživenie hospodárstva v ďalšej časti roka roka by mohlo byť o niečo slabšie, ako sa donedávna predpokladalo. Za celý rok 2023 predpokladá pokles ekonomiky po úprave o kalendárne vplyvy o 0,3 %. V budúcom roku by sa však mala vrátiť k rastu, konkrétne na úrovni 1,2 %. V roku 2025 očakáva mierne zrýchlenie rastu hospodárstva na 1,3 %.