Ceny ropy zrejme budú pokračovať v raste
Trump vyzval Čínu, Francúzsko, Japonsko, Južnú Kóreu, Britániu a ďalšie krajiny, aby vyslali vojenské lode a postarali sa o bezpečné znovuotvorenie tejto strategickej trasy.
Autor TASR
New York/Singapur 15. marca (TASR) - Ceny ropy budú v pondelok (16. 3.) zrejme pokračovať v raste. Americko-izraelská vojna proti Iránu vstúpila do tretieho týždňa. Konflikt ohrozuje ropnú infraštruktúru a uzavrel Hormuzský prieliv, čo spôsobilo najväčšie narušenie dodávok na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Americký prezident Donald Trump pohrozil ďalšími útokmi na iránske ropné exportné centrum na ostrove Chárg, čo vyvolalo tvrdú reakciu Teheránu, ktorý prisľúbil odvetné údery.
Ceny referenčných druhov ropy, severomorskej Brent aj americkej WTI, už prudko vzrástli, čo otriaslo globálnymi trhmi. Oba druhy ropy od začiatku marca vyskočili o viac než 40 % a dostali sa na najvyššie úrovne od roku 2022. Útoky USA a Izraela na Irán totiž spôsobili, že Teherán zastavil lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, čo je kľúčová trasa, cez ktorú sa transportuje pätina svetových dodávok ropy.
Trump vyzval Čínu, Francúzsko, Japonsko, Južnú Kóreu, Britániu a ďalšie krajiny, aby vyslali vojenské lode a postarali sa o bezpečné znovuotvorenie tejto strategickej trasy.
USA v sobotu (14. 3.) zasiahli vojenské ciele na ostrove Chárg, na čo Irán rýchlo odpovedal útokmi dronov na dôležitý ropný terminál v prístave Fudžajra v Spojených arabských emirátoch.
„Ide o eskaláciu konfliktu,“ uviedli analytici JPMorgan vedení Natashou Kanevou. „Doteraz bola ropná infraštruktúra regiónu väčšinou ušetrená.“
Okrem terminálu Fudžajra označili analytici za kritické a zraniteľné aj saudské zariadenia Ras Tanura a Abkajk. Dodávky z terminálu vo Fudžajre sa však podľa miestneho zdroja v nedeľu obnovili.
Fudžajra, ktorá leží mimo Hormuzského prielivu, je výstupným bodom pre približne 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo predstavuje asi 1 % globálneho dopytu.
Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa globálne dodávky ropy v marci pre narušenia lodnej dopravy znížia o 8 miliónov barelov denne, pričom producenti na Blízkom východe obmedzili ťažbu najmenej o 10 miliónov barelov denne. IEA minulý týždeň súhlasila s uvoľnením rekordných 400 miliónov barelov zo strategických zásob členských štátov na zmiernenie cenových tlakov. Japonsko plánuje začať s uvoľňovaním v pondelok.
Navyše, administratíva prezidenta Trumpa podľa troch zdrojov odmietla snahy spojencov z Blízkeho východu o začatie diplomatických rokovaní, zatiaľ čo Irán vylúčil akékoľvek prímerie, kým USA a Izrael neukončia útoky. To znižuje nádeje na rýchle ukončenie konfliktu.
Americký prezident Donald Trump pohrozil ďalšími útokmi na iránske ropné exportné centrum na ostrove Chárg, čo vyvolalo tvrdú reakciu Teheránu, ktorý prisľúbil odvetné údery.
Ceny referenčných druhov ropy, severomorskej Brent aj americkej WTI, už prudko vzrástli, čo otriaslo globálnymi trhmi. Oba druhy ropy od začiatku marca vyskočili o viac než 40 % a dostali sa na najvyššie úrovne od roku 2022. Útoky USA a Izraela na Irán totiž spôsobili, že Teherán zastavil lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, čo je kľúčová trasa, cez ktorú sa transportuje pätina svetových dodávok ropy.
Trump vyzval Čínu, Francúzsko, Japonsko, Južnú Kóreu, Britániu a ďalšie krajiny, aby vyslali vojenské lode a postarali sa o bezpečné znovuotvorenie tejto strategickej trasy.
USA v sobotu (14. 3.) zasiahli vojenské ciele na ostrove Chárg, na čo Irán rýchlo odpovedal útokmi dronov na dôležitý ropný terminál v prístave Fudžajra v Spojených arabských emirátoch.
„Ide o eskaláciu konfliktu,“ uviedli analytici JPMorgan vedení Natashou Kanevou. „Doteraz bola ropná infraštruktúra regiónu väčšinou ušetrená.“
Okrem terminálu Fudžajra označili analytici za kritické a zraniteľné aj saudské zariadenia Ras Tanura a Abkajk. Dodávky z terminálu vo Fudžajre sa však podľa miestneho zdroja v nedeľu obnovili.
Fudžajra, ktorá leží mimo Hormuzského prielivu, je výstupným bodom pre približne 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo predstavuje asi 1 % globálneho dopytu.
Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa globálne dodávky ropy v marci pre narušenia lodnej dopravy znížia o 8 miliónov barelov denne, pričom producenti na Blízkom východe obmedzili ťažbu najmenej o 10 miliónov barelov denne. IEA minulý týždeň súhlasila s uvoľnením rekordných 400 miliónov barelov zo strategických zásob členských štátov na zmiernenie cenových tlakov. Japonsko plánuje začať s uvoľňovaním v pondelok.
Navyše, administratíva prezidenta Trumpa podľa troch zdrojov odmietla snahy spojencov z Blízkeho východu o začatie diplomatických rokovaní, zatiaľ čo Irán vylúčil akékoľvek prímerie, kým USA a Izrael neukončia útoky. To znižuje nádeje na rýchle ukončenie konfliktu.