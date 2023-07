Chemické a farmaceutické odvetvie v Nemecku zhoršilo prognózu na 2023

Frankfurt nad Mohanom 21. júla (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický priemysel očakáva pokles predaja a výroby. Príčinou je slabý dopyt. Oznámil to v piatok Zväz nemeckého chemického priemyslu (VCI). Aktuálne očakáva, že tohtoročná produkcia sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zníži o 8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Samotné chemické odvetvie by malo tento rok zaznamenať pokles objemu výroby až o 11 % a tržieb o 16 %. Celkový obrat chemického aj farmaceutického priemyslu by sa mal znížiť o 14 %. V skoršej prognóze združenie očakávalo päťpercentný pokles výroby a sedempercentný pokles predaja.



"Nádeje, že po miernej zime a pri výrazne nižších cenách plynu a elektriny nastane oživenie, sa nenaplnili," uviedol prezident VCI Markus Steilemann.



Chemický priemysel je ako dodávateľ pre automobilový priemysel, výrobcov spotrebného tovaru a stavebníctvo silno závislý od vývoja ekonomiky. V prvom polroku sa výroba v chemickom a farmaceutickom sektore v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila o 10,5 %. Obrat v dôsledku slabého dopytu klesol o 11,5 % na 114 miliárd eur.



Chemický a farmaceutický priemysel, ktorý v Nemecku zamestnáva približne 477.000 ľudí, pociťuje mimoriadne intenzívne aj vysoké ceny energií. Podľa VCI je odvetvie najväčším spotrebiteľom plynu v Nemecku s podielom 15 %, čo predstavuje približne tretinu celkovej spotreby v priemysle.